7 februarie 2026 | 20 de echipe de robotică implicate în competiția FIRST Tech Challenge, la Alba Iulia, la un meet organizat de Team XEO: Testare, optimizare și strategie, în condiții reale de competiție. PROGRAMUL

20 de echipe de robotică implicate în competiția FIRST Tech Challenge, la Alba Iulia, la un meet organizat de Team XEO: Testare, optimizare și strategie, în condiții reale de competiție

Team XEO #14278 (FIRST Tech Challenge), susținută de Asociația XEO, alături de sponsorul Star Assembly și de partenerii tradiționali Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” (HCC) și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, organizează MEET XEO #14278 – FIRST Tech Challenge (sezonul DECODE).

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 7 februarie 2026, începând cu ora 09:00, la Sala Polivalentă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Meet-ul reunește 20 de echipe implicate în competiția FIRST Tech Challenge, fiind unul dintre cele mai importante evenimente FTC din regiunea Centru. Este o etapă relevantă în parcursul competițional, iar rezultatele obținute contribuie la clasamentul și poziționarea pentru etapa regională.

Următoarea etapă: Regionala FTC Alba Iulia (27 februarie – 1 martie 2026)

Meet-ul din 7 februarie contează în pregătirea pentru Regionala FIRST Tech Challenge Alba Iulia, care va avea loc în perioada 27 februarie – 1 martie 2026 și va aduna aproximativ 30 de echipe din județele Alba, Cluj, Sibiu, Mureș, Brașov și Vâlcea.

Despre FIRST Tech Challenge

FIRST Tech Challenge (FTC) este una dintre cele mai importante competiții educaționale de robotică la nivel mondial, în care echipe de elevi proiectează, construiesc și programează roboți pentru a îndeplini provocări pe un teren oficial de joc. Dincolo de partea tehnică, FTC dezvoltă abilități esențiale precum leadership-ul, colaborarea, comunicarea, managementul de proiect și prezentarea publică.

Ce se întâmplă la Meet

Pe parcursul zilei, echipele vor participa la:

– meciuri pe terenul oficial (robot game), în care roboții îndeplinesc sarcini punctate;

– testare, optimizare și strategie, în condiții reale de competiție;

– evaluări și clasamente specifice Meet-urilor, relevante pentru etapa regională.

Program orientativ (7 februarie 2026)

08:30 – 09:30 – Sosirea echipelor / pregătire teren & roboți

09:30 – 09:45 – Deschidere și briefing tehnic

09:45 – 10:45 – Robot and Field Inspections

10:45 – 11:00 – Drivers and Coach meeting

11:00 – 13:30 – Matches

13:30 – 14:30 – Lunch Break

14:30 – 17:30 – Matches

17:30 – 18:00 – Closing ceremony

(Programul poate suferi ajustări în funcție de dinamica competiției.)

Parteneri

Susținătorul principal al evenimentului este STAR ASSEMBLY, companie care susține educația tehnică și inițiativele dedicate tinerilor, contribuind la dezvoltarea comunității locale și la formarea viitoarelor generații de specialiști.

