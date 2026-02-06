7 februarie 2026 | 20 de echipe de robotică implicate în competiția FIRST Tech Challenge, la Alba Iulia, la un meet organizat de Team XEO: Testare, optimizare și strategie, în condiții reale de competiție. PROGRAMUL
20 de echipe de robotică implicate în competiția FIRST Tech Challenge, la Alba Iulia, la un meet organizat de Team XEO: Testare, optimizare și strategie, în condiții reale de competiție
Team XEO #14278 (FIRST Tech Challenge), susținută de Asociația XEO, alături de sponsorul Star Assembly și de partenerii tradiționali Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” (HCC) și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, organizează MEET XEO #14278 – FIRST Tech Challenge (sezonul DECODE).
Evenimentul va avea loc sâmbătă, 7 februarie 2026, începând cu ora 09:00, la Sala Polivalentă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Meet-ul reunește 20 de echipe implicate în competiția FIRST Tech Challenge, fiind unul dintre cele mai importante evenimente FTC din regiunea Centru. Este o etapă relevantă în parcursul competițional, iar rezultatele obținute contribuie la clasamentul și poziționarea pentru etapa regională.
Următoarea etapă: Regionala FTC Alba Iulia (27 februarie – 1 martie 2026)
Meet-ul din 7 februarie contează în pregătirea pentru Regionala FIRST Tech Challenge Alba Iulia, care va avea loc în perioada 27 februarie – 1 martie 2026 și va aduna aproximativ 30 de echipe din județele Alba, Cluj, Sibiu, Mureș, Brașov și Vâlcea.
Despre FIRST Tech Challenge
FIRST Tech Challenge (FTC) este una dintre cele mai importante competiții educaționale de robotică la nivel mondial, în care echipe de elevi proiectează, construiesc și programează roboți pentru a îndeplini provocări pe un teren oficial de joc. Dincolo de partea tehnică, FTC dezvoltă abilități esențiale precum leadership-ul, colaborarea, comunicarea, managementul de proiect și prezentarea publică.
Ce se întâmplă la Meet
Pe parcursul zilei, echipele vor participa la:
– meciuri pe terenul oficial (robot game), în care roboții îndeplinesc sarcini punctate;
– testare, optimizare și strategie, în condiții reale de competiție;
– evaluări și clasamente specifice Meet-urilor, relevante pentru etapa regională.
Program orientativ (7 februarie 2026)
08:30 – 09:30 – Sosirea echipelor / pregătire teren & roboți
09:30 – 09:45 – Deschidere și briefing tehnic
09:45 – 10:45 – Robot and Field Inspections
10:45 – 11:00 – Drivers and Coach meeting
11:00 – 13:30 – Matches
13:30 – 14:30 – Lunch Break
14:30 – 17:30 – Matches
17:30 – 18:00 – Closing ceremony
(Programul poate suferi ajustări în funcție de dinamica competiției.)
Parteneri
Susținătorul principal al evenimentului este STAR ASSEMBLY, companie care susține educația tehnică și inițiativele dedicate tinerilor, contribuind la dezvoltarea comunității locale și la formarea viitoarelor generații de specialiști.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ASTĂZI | Circulația pe drumul DC 68, Ampoița – Lunca Ampoiței, parțial închisă: Ocolul Silvic Alba Iulia va efectua defrișări
Circulația pe drumul DC 68, Ampoița – Lunca Ampoiței, parțial închisă: Ocolul Silvic Alba Iulia va efectua defrișări Vineri, 6 februarie 2026, circulația pe drumul DC 68, Ampoița – Lunca Ampoiței, este parțial închisă. Anunțul a fost făcut de un administrator al grupului ,,Meteș 24 din 24”. Motivul pentru care circulația este închisă parițial este […]
Primăria Alba Iulia: Se primesc cereri de locuințe sociale din partea cetățenilor care au avut calitatea de chiriași în locuințele supuse retrocedării
Primăria Alba Iulia: Se primesc cereri de locuințe sociale din partea cetățenilor care au avut calitatea de chiriași în locuințele supuse retrocedării Primăria municipiului Alba Iulia a făcut, joi, 5 februarie 2026, un anunț important. Primăria a anunțat că în perioada 09-20 februarie 2026 primește cereri de locuințe sociale din partea cetățenilor care au avut […]
6 februarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în tot județul Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 m și izolat sub 50 m
6 februarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în tot județul Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 m și izolat sub 50 m ANM a emis un nou cod galben de ceață valabil vineri, 6 februarie 2026, în județul Alba, până la ora 10.00. Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Concediu medical 2026 | Care sunt categoriile de români care vor primi banii pe prima zi de concediu medical
Care sunt categoriile de români care vor primi banii pe prima zi de concediu medical Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a...
Vacanța de schi 2026: Elevii din Alba vor avea 7 zile libere la sfârșitul lunii februarie. Când va fi următoarea vacanță
Vacanța de schi 2026: Elevii din Alba vor avea 7 zile libere la sfârșitul lunii februarie. Când va fi următoarea...
Știrea Zilei
VIDEO | Albaiulianca Naomi Leister și Denis Dorobanțu, câștigătorul sezonului 4 de la „Casa iubirii”, gest impresionant pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia: Au donat 400 de kg de hrană Asociației ,,Prietenii lui Azor” și Adăpostului public
Albaiulianca Naomi Leister și Denis Dorobanțu, câștigătorul sezonului 4 de la „Casa iubirii”, gest impresionant pentru câinii fără stăpân din...
Alba, pe lista „selectă” a județelor din România cu mai puțin de 10 medici oncologi: „Cred că pacienții oncologici nu trebuie să facă tot timpul, la propriu, călătorii”
Alba, pe lista „selectă” a județelor din România cu mai puțin de 10 medici oncologi România dispune de un total...
Curier Județean
7 februarie 2026 | 20 de echipe de robotică implicate în competiția FIRST Tech Challenge, la Alba Iulia, la un meet organizat de Team XEO: Testare, optimizare și strategie, în condiții reale de competiție. PROGRAMUL
20 de echipe de robotică implicate în competiția FIRST Tech Challenge, la Alba Iulia, la un meet organizat de Team...
ASTĂZI | Circulația pe drumul DC 68, Ampoița – Lunca Ampoiței, parțial închisă: Ocolul Silvic Alba Iulia va efectua defrișări
Circulația pe drumul DC 68, Ampoița – Lunca Ampoiței, parțial închisă: Ocolul Silvic Alba Iulia va efectua defrișări Vineri, 6...
Politică Administrație
Sute de gospodării din județul Alba intră într-un program de eficiență energetică: finanțări nerambursabile de 20.000 de euro pentru fiecare proiect
Sute de gospodării din județul Alba intră într-un program de eficiență energetică: finanțări nerambursabile de 20.000 de euro pentru fiecare...
Drumul județean DJ 705: Lucrările de modernizare între Zlatna și Almașu Mare, finalizate până la sfârșitul primăverii 2026. Marius Hațegan: ,,Nu este nici abandonat și nici uitat”
Drumul județean DJ 705: Lucrările de modernizare între Zlatna și Almașu Mare, finalizate până la sfârșitul primăverii 2026. Marius Hațegan:...
Opinii Comentarii
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele...
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei...