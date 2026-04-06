7 aprilie 2026 | Expoziția „Episcopatul lui Vasile Moga (1811–1845). O reevaluare documentară”, vernisată la Sebeș
Expoziția „Episcopatul lui Vasile Moga (1811–1845). O reevaluare documentară”, vernisată la Sebeș
Marți, 7 aprilie 2026, începând cu ora 18.00, în spațiul expozițional al Primăriei Municipiului Sebeș va avea loc vernisajul expoziției temporare „Episcopatul lui Vasile Moga (1811–1845). O reevaluare documentară”, în prezența curatorului acesteia, dr. Ioana Rustoiu, de la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.
Expoziția este organizată de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în parteneriat cu Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale, Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia și Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, fiind itinerată la Sebeș cu sprijinul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.
Proiectul expozițional propune o incursiune documentară în contextul istoric al epocii și în activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845), personalitate marcantă a vieții religioase și culturale din Transilvania începutului de secol al XIX-lea. Născut la Sebeș, într-o familie cu tradiție preoțească, Vasile Moga a fost ales episcop în anul 1810 și hirotonit în 1811, devenind primul episcop ortodox român al Transilvaniei după mai bine de un secol în care scaunul episcopal a fost ocupat de ierarhi străini.
Demersul expozițional își propune o reevaluare a episcopatului său, o perioadă adesea insuficient cercetată sau interpretată unilateral, oferind publicului o perspectivă nuanțată asupra provocărilor și realizărilor sale.
Expoziția aduce în atenția publicului aspecte mai puțin cunoscute privind organizarea Bisericii Ortodoxe din Transilvania în perioada 1810-1850, evidențiind rolul esențial al episcopului în reorganizarea eparhiei, susținerea educației, disciplinarea clerului și apărarea identității confesionale și naționale.
În plan local, episcopul s-a implicat direct în susținerea comunității din Sebeș, sprijinind construcția noii biserici ortodoxe a orașului (începută în 1817). Demersul a fost marcat de dificultăți și dispute cu autoritățile locale privind finanțarea, iar edificiul, sfințit în anul 1828 în prezența episcopului, a primit hramul „Învierea Domnului”, în contextul unor evenimente familiale tragice.
Evenimentul face parte din seria manifestărilor dedicate comemorării a 180 de ani de la moartea episcopului Vasile Moga, subliniind importanța contribuției sale la dezvoltarea vieții religioase și culturale a românilor din Transilvania.
Publicul este invitat să descopere această pagină importantă de istorie locală și națională, într-un demers muzeal bazat pe cercetare documentară și valorificarea patrimoniului.
„Vă așteptăm la vernisaj!”, au transmis reprezentanții Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.
