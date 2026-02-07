7 – 8 februarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Când va avea loc „Înmormântarea Fărșangului” 2026, la Rimetea: Tradiţia populară, veche de mai bine de 300 de ani, păstrată și acum în localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori În fiecare an, la sfârșitul lunii februarie sau la începutul lui martie, localnicii din Rimetea (judeţul Alba) sărbătoresc „Înmormântarea Fărşangului”, un obicei popular […]