7 – 8 februarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
7 – 8 februarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 7 – 8 februarie 2026.
Citește și: Alcoolul și viteza, principalele probleme pe șoselele din Alba, în 2025: Polițiștii au dat peste 30.000 de sancțiuni și 624 de infracțiuni
Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se conformeze restricțiilor de trafic stabilite de autorități.
Amplasarea radarelor în perioada 7 – 8 februarie 2026
Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardul Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
Cugir – strada Victoriei
Ocna Mureş – Războieni – Noşlac
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Investiție de 1 milion de euro într-un parc fotovoltaic într-un oraș din Alba: Va asigura independența energetică a localității
Investiție de 1 milion de euro într-un parc fotovoltaic într-un oraș din Alba: Va asigura independența energetică a localității Primăria Cugir a lansat, joi, 5 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor aferente proiectului care vizează realizarea a unui mare parc fotovoltaic la Vinerea. Primarul […]
Când va avea loc „Înmormântarea Fărșangului” 2026, la Rimetea: Tradiţia populară, veche de mai bine de 300 de ani, păstrată și acum în localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori
Când va avea loc „Înmormântarea Fărșangului” 2026, la Rimetea: Tradiţia populară, veche de mai bine de 300 de ani, păstrată și acum în localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori În fiecare an, la sfârșitul lunii februarie sau la începutul lui martie, localnicii din Rimetea (judeţul Alba) sărbătoresc „Înmormântarea Fărşangului”, un obicei popular […]
Criminalitatea stradală în Alba, în 2025: Cele mai multe furturi au ca țintă autoturismele și buzunarele oamenilor. Peste 1.500 de acțiuni au vizat prevenirea consumului de droguri
Criminalitatea stradală în Alba, în 2025: Cele mai multe furturi au ca țintă autoturismele și buzunarele oamenilor. Peste 1.500 de acțiuni au vizat prevenirea consumului de droguri În anul 2025, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a raportat scăderi importante ale criminalității, în special în zona infracțiunilor stradale, care au fost cu 12,6% mai puține față […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Indemnizații și drepturi pentru veteranii de război, văduve, invalizi și deportați: Sprijin financiar, facilități medicale, loc de veci gratuit
PENSII 2026 | Indemnizații și drepturi pentru veteranii de război, văduve, invalizi și deportați: Sprijin financiar, facilități medicale, loc de...
Alertă alimentară în România: Loturi de lapte praf Aptamil și Milupa, retrase de urgență din cauza unei toxine
Alertă alimentară în România: Loturi de lapte praf Aptamil și Milupa, retrase de urgență din cauza unei toxine O nouă...
Știrea Zilei
Un oraș din Alba implementează School Street, concept inedit pentru siguranța copiilor: Străzile din jurul școlilor, ÎNCHISE traficului auto în fiecare dimineață, timp de o oră
Un oraș din Alba implementează School Street, concept inedit pentru siguranța copiilor: Străzile din jurul școlilor, ÎNCHISE traficului auto în...
FOTO | L-ați văzut? Bărbat de 32 de ani, din Alba, dispărut în Germania: A plecat de la locul de muncă din Frankfurt, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit
L-ați văzut? Bărbat de 32 de ani, din Alba, dispărut în Germania: A plecat de la locul de muncă din...
Curier Județean
FOTO | Investiție de 1 milion de euro într-un parc fotovoltaic într-un oraș din Alba: Va asigura independența energetică a localității
Investiție de 1 milion de euro într-un parc fotovoltaic într-un oraș din Alba: Va asigura independența energetică a localității Primăria...
7 – 8 februarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
7 – 8 februarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de...
Politică Administrație
Parc fotovoltaic la Săsciori: Proiectul de peste 3,5 milioane de lei a fost semnat. Care este termenul de execuție
Parc fotovoltaic la Săsciori: Proiectul de peste 3,5 milioane de lei a fost semnat. Care este termenul de execuție Contractul...
Sute de gospodării din județul Alba intră într-un program de eficiență energetică: finanțări nerambursabile de 20.000 de euro pentru fiecare proiect
Sute de gospodării din județul Alba intră într-un program de eficiență energetică: finanțări nerambursabile de 20.000 de euro pentru fiecare...
Opinii Comentarii
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși Sfântul Partenie...
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele...