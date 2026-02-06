Alcoolul și viteza, principalele probleme pe șoselele din Alba, în 2025: Peste 30.000 de sancțiuni și 624 de infracțiuni

În anul 2025, polițiștii rutieri din județul Alba au constatat 624 de infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe fiind pentru conducere sub influența alcoolului (141 de fapte), urmate de conducerea fără permis (111) și conducerea unui vehicul neînmatriculat (47).

Au fost aplicate 30.266 de sancțiuni contravenționale, dintre care 11.867 pentru depășirea vitezei legale, iar 196 pentru viteze cu peste 50 km/h peste limita admisă, datele indicând totodată o scădere a accidentelor grave comparativ cu anul 2024.

Siguranța traficului rutier

Potrivit IPJ Alba, principalul obiectiv al polițiștilor rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a fost siguranța traficului rutier pe drumurile publice, asigurându-se continuitatea dispozitivului rutier, precum și reorientarea unor elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezențe active pe principalele drumuri naționale, în punctele cu risc ridicat de accidente și la orele cu trafic intens, în vederea fluidizării circulației și prevenirii evenimentelor rutiere.

În cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat 624 de infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe (141) fiind infracțiuni de conducere cu o alcoolemie peste limita legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis ( 111) și conducerea unui vehicul neînmatriculat (47).

Peste 30.000 de sancțiuni contravenționale

De asemenea, au fost aplicate 30.266 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe (11.867) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 196 celor care au depășit viteza cu peste 50 km/h.

Polițiștii au reținut, în vederea suspendării, 1.945 de permise de conducere şi au retras 1.358 de certificate de înmatriculare pentru diferite defecțiuni tehnice, lipsa inspecției tehnice periodice sau lipsa RCA.

Principalele cauze ale producerii accidentelor grave de circulație 2025

Principalele cauze ale producerii accidentelor grave de circulație, în 2025, au fost viteza neadaptată la condițiile de drum (43 de accidente), neacordarea de prioritate vehiculelor (36 de accidente), traversarea neregulamentară (11 accidente) și alte abateri săvârșite de conducătorii auto (4 accidente).

Comparativ cu anul 2024, se poate observa o scădere atât la numărul accidentelor de circulație grave, cât și la numărul persoanelor decedate în accidente rutiere, rănite grav, respectiv rănite ușor.

Obiective pentru anul 2026

Pentru anul 2026, obiectivele principale rămân aceleași: impunerea unui climat de siguranță rutieră pe sectoarele de drum cu risc rutier și acționarea efectivelor de poliție pe principalele cauze generatoare de accidente rutiere, inclusiv în colaborare cu alte instituții abilitate să desfășoare activități pe această linie.

