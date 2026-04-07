7-10 aprilie 2026 | Vreme în răcire accentuată în România: COD PORTOCALIU de ninsori viscolite în Alba, în Munții Șureanu
Vreme în răcire accentuată în România: COD PORTOCALIU de ninsori viscolite în Alba, în Munții Șureanu
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, marți, 7 aprilie 2026, avertizările de vreme severă emise cu o zi în urmă.
Potrivit unei informări meteo care vizează întreaga țară până vineri, 10 aprilie 2026, la ora 10.00, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h.
Începând din această noapte (7/8 aprilie) îndeosebi în centrul, estul și sud-estul țării vor fi precipitații mixte, iar la munte va ninge și îndeosebi la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp.
Vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la sfârșitul săptămânii va fi rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.
Zona înaltă din Alba a Munților Șureanu va fi de marți, 7 aprilie 2026, de la ora 21.00, până miercuri, 8 aprilie 2026, la ora 21.00, sub incidența unor atenționări meteo Cod Portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m.
La altitudini mai mari de 1600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110…130 km/h.
Întreg județul Alba este marți, 7 aprilie 2026, până la ora 21.00, sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de intensificări ale vântului.
În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100…120 km/h.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
7-10 aprilie 2026 | Vreme în răcire accentuată în România: COD PORTOCALIU de ninsori viscolite în Alba, în Munții Șureanu
Vreme în răcire accentuată în România: COD PORTOCALIU de ninsori viscolite în Alba, în Munții Șureanu Administrația Națională de Meteorologie...
Vopsea de ouă cu până la 11 aditivi alimentari, pe piața din România: Semnalul de alarmă tras de InfoCons înainte de Paște 2026
Vopsea de ouă cu până la 11 aditivi alimentari, pe piața din România: Semnalul de alarmă tras de InfoCons înainte...
