6 persoane și bunuri estimate la o valoare de peste 13,8 milioane de lei SALVATE în urma intervențiilor ISU Alba din august și septembrie 2025

Activităţile desfăşurate de ISU Alba în lunile august și septembrie ale anului 2025

Activităţile desfăşurate în lunile august și septembrie ale anului 2025 au contribuit la menţinerea sub control și la un nivel acceptabil, a riscurilor identificate în zona de competență, implicând măsuri şi acţiuni concrete pe domeniul de activitate Răspuns în situaţii de urgenţă.

La nivelul dispeceratului comun ISU – SAJ în lunile august și septembrie ale anului au fost gestionate de către dispecerii ISU un număr de peste 4.350 apeluri (4127 apeluri în anul 2024), o medie de aproape 2.175 apeluri / lună (2063 apeluri/ lună în anul 2024).

În intervalul menționat anterior au fost transmise 17 mesaje de avertizare prin sistemul RO-ALERT (6 mesaje privind fenomenele hidro-meteo periculoase, 10 mesaje despre prezența unor animale sălbatice periculoase, 1 mesaj privind explozia urmată de incendiu de la S.C. Kronospan SRL).

Pe parcursul perioadei analizate, au fost transmise către populația județului Alba 60 de informări, atenționări și avertizări privind fenomene meteorologice și/sau hidrologice periculoase prognozate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Mesajele au fost distribuite și către Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, respectiv alte instituții cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență. Din totalul mesajelor, 47 au fost referitoare la fenomene meteorologice și 13 au vizat fenomene hidrologice periculoase.

În lunile august și septembrie ale anului 2025, la nivelul ISU Alba s-au înregistrat 227 (419 intervenții în anul 2024) misiuni și acțiuni de intervenție din care:

– 41 incendii; (55 incendii în anul 2024) Intervenții relevante Fabrica de Arme Cugir și Explozia Kronospan

– 27 incendii de vegetație uscată/păduri/fond forestier; (111 incendii de vegetație uscată/păduri/fond forestier în anul 2024)

– 19 misiuni pentru asistență persoane; (37 misiuni pentru asistență personae în anul 2024)

– 5 misiuni la inundații și fenomene meteo periculoase; (3 misiuni la inundații și fenomene meteo periculoase în anul 2024)

– 2 salvări de animale; (5 salvări de animale în anul 2024)

– 133 alte tipuri de intervenții. (208 alte tipuri de intervenții în anul 2024).

Valoarea bunurilor distruse de incendii în aceeași perioadă a fost de aproximativ 2,5 milioane lei. Intervențiile la incendii au condus la salvarea de bunuri estimate la o valoare de peste 13,8 milioane lei, demonstrând eficiența intervențiilor în limitarea pagubelor materiale.

Pe parcursul acestor două luni, pompierii militari au salvat un total de 21 de persoane în cadrul diverselor misiuni și acțiuni de intervenție, dintre care 6 persoane au fost salvate din incendii.

În contextul accidentelor rutiere, s-au înregistrat 42 de persoane rănite, iar, din nefericire, trei persoane și-au pierdut viața în aceste incidente.

Echipajele SMURD au fost solicitate să intervină în 1494 situații (1506 solicitări în anul 2024), fiind asistate medical un număr de 1513 persoane (1498 persoane asistate medical în anul 2024) (cu – 12 intervenții mai puțin fata de aceeași perioada în anul 2024).

Un aspect îmbucurător care trebuie neaprărat menționat este intrarea în dotare a unor noi ambulanțe atât pentru echipajele SMURD cât și pentru colegii de la Serviciul de Ambulanță. Aceste ambulanțe fac parte din lotul de 1200 de ambulanțe ( 1000 de tip B și 200 ambulanțe de tip C) achiziționate odată cu revizuirea PNRR în acest an (inițial au fost doar aproximativ 600 de ambulanțe finanțate prin Programul de Dezvoltare Durabilă).

Această tehnică de intervenție nouă este esențială pentru asigurarea acordării primului ajutor medical în condiții cât mai optime. Ambulanțele recepționate au toate sistem de tracțiune 4×4, sunt îmbunătățite față de modelele anterioare atât din punct de vedere al spațiului interior cât și al aparaturilor medicale de ultimă generație avute în dotare.

Având în vedere că în sezonul rece se utilizează mijloacele de încălzire foarte mult, pentru a evita evenimentele tragice ce pot apărea, facem apel la dumneavoastră să respectați câteva reguli simple de prevenire și apărare împotriva incendiilor:

– curățați coșul de fum, cel puțin o dată pe an;

– nu supraîncălziți soba;

– nu utilizaţi aeroterme, radiatoare, calorifere electrice construite artizanal sau defecte ca urmare a suprasolicitării, folosirii îndelungate sau lovirii;

– montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil a mijlocului de încălzire, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 metri;

– nu puneți haine la uscat pe sobe sau în imediata lor apropiere;

– nu lăsați sobele și alte mijloace de încălzire nesupravegheate pe timpul funcţionării;

– este obligatorie supravegherea copiilor, fiind interzisă blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune;

– Nu transvazaţi gazul din butelie în orice alte recipiente şi nu folosiţi butelii improvizate;

Ignorarea acestor reguli poate fi periculoasăl Potrivit datelor detinute de IGSU 14% din incendiile de locuinţă, înregistrate anul trecut, au fost cauzate de mijloace de încălzire defecte sau improvizate.

Accesează platforma www.fiipregatit.ro și învață cum sa te protejezi în diverse situații de urgență!

