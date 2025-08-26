5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing

Primăria Alba Iulia a lansat, în 22 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de încheiere a unui acord-cadru pentru furnizarea de servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing „Alba Iulia Velocity”.

Valoarea totală estimată a serviciilor prestate conform acordului-cadru cu o valabilitate de 4 ani este de 5,6 milioane de lei, fără TVA.

Serviciile de operare reprezintă totalitatea activităților necesare pentru a asigura funcționarea eficientă și durabilă a sistemului. Serviciile de intervenții și reparații reprezintă totalitatea activităților necesare pentru repararea și punerea în funcțiune a dotărilor și echipamentelor care intră în componența sistemului de bike-sharing, pentru a asigura funcționarea continuă, și eficientă a sistemului.

Nu fac obiectul prezentei achiziții serviciile de mentenanță care se vor executa, pe întreaga durată a perioadei de garanție, de către furnizorul echipamentelor și dotărilor care intră în componența sistemului de bike-sharing. Nu fac, de asemenea, obiectul prezentei achiziții serviciile de intervenții și reparații care fac obiectul garanției și care se vor executa, pe întreaga durată a perioadei de garanție, de către furnizorul echipamentelor și dotărilor care intră în componența sistemului de bike-sharing.

Serviciile prestate de prestator vor include cel puțin următoarele servicii:

1. Administrarea și operarea serverelor sistemului de bike-sharing;

2. Administrarea și operarea soluției software BackOffice de bike-sharing;

3. Administrarea aplicației mobile de accesare a bicicletelor, inclusiv update-uri;

4. Administrarea rețelei de comunicații pentru toate elementele sistemului de bike-sharing;

5. Operarea unui serviciu de call center în limba română și limba engleză;

6. Colectarea și organizarea informațiilor de raportare;

7. Retragerea și repopularea integrală cu biciclete a sistemului;

8. Reinițializarea sistemului după o perioadă de întrerupere;

9. Relocarea bicicletelor in stații, pentru asigurarea funcționării optime a sistemului;

10. Servicii de mentenanță/curățenie interioară și exterioară a componentelor interioară și exterioară a componentelor;

11. Înlocuire piese și materiale consumabile;

12. Intervenții și reparații la echipamentele și dotările sistemului, care nu fac obiectul garanției.

Primăria Alba Iulia a implementat proiectele “Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia” Loturile I și II, în cadrul acestor proiecte fiind achiziționate și instalate 6 stații independente energetic cu 60 de biciclete inteligente mecanice și 12 stații branșate electric cu 240 de biciclete inteligente electrice.

Sistemul de bike-sharing, conține următoarele componente principale:

– terminale inteligente de încărcare a bicicletelor / panouri de acces independente energetic;

– stații de preluare și predare a bicicletelor;

– biciclete inteligente prevăzute cu computer de bord;

– centru de operare cu sistem integrat hardware și software de gestiune și comunicații

