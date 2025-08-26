5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing
5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing
Primăria Alba Iulia a lansat, în 22 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de încheiere a unui acord-cadru pentru furnizarea de servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing „Alba Iulia Velocity”.
Valoarea totală estimată a serviciilor prestate conform acordului-cadru cu o valabilitate de 4 ani este de 5,6 milioane de lei, fără TVA.
Serviciile de operare reprezintă totalitatea activităților necesare pentru a asigura funcționarea eficientă și durabilă a sistemului. Serviciile de intervenții și reparații reprezintă totalitatea activităților necesare pentru repararea și punerea în funcțiune a dotărilor și echipamentelor care intră în componența sistemului de bike-sharing, pentru a asigura funcționarea continuă, și eficientă a sistemului.
Nu fac obiectul prezentei achiziții serviciile de mentenanță care se vor executa, pe întreaga durată a perioadei de garanție, de către furnizorul echipamentelor și dotărilor care intră în componența sistemului de bike-sharing. Nu fac, de asemenea, obiectul prezentei achiziții serviciile de intervenții și reparații care fac obiectul garanției și care se vor executa, pe întreaga durată a perioadei de garanție, de către furnizorul echipamentelor și dotărilor care intră în componența sistemului de bike-sharing.
Serviciile prestate de prestator vor include cel puțin următoarele servicii:
1. Administrarea și operarea serverelor sistemului de bike-sharing;
2. Administrarea și operarea soluției software BackOffice de bike-sharing;
3. Administrarea aplicației mobile de accesare a bicicletelor, inclusiv update-uri;
4. Administrarea rețelei de comunicații pentru toate elementele sistemului de bike-sharing;
5. Operarea unui serviciu de call center în limba română și limba engleză;
6. Colectarea și organizarea informațiilor de raportare;
7. Retragerea și repopularea integrală cu biciclete a sistemului;
8. Reinițializarea sistemului după o perioadă de întrerupere;
9. Relocarea bicicletelor in stații, pentru asigurarea funcționării optime a sistemului;
10. Servicii de mentenanță/curățenie interioară și exterioară a componentelor interioară și exterioară a componentelor;
11. Înlocuire piese și materiale consumabile;
12. Intervenții și reparații la echipamentele și dotările sistemului, care nu fac obiectul garanției.
Primăria Alba Iulia a implementat proiectele “Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia” Loturile I și II, în cadrul acestor proiecte fiind achiziționate și instalate 6 stații independente energetic cu 60 de biciclete inteligente mecanice și 12 stații branșate electric cu 240 de biciclete inteligente electrice.
Sistemul de bike-sharing, conține următoarele componente principale:
– terminale inteligente de încărcare a bicicletelor / panouri de acces independente energetic;
– stații de preluare și predare a bicicletelor;
– biciclete inteligente prevăzute cu computer de bord;
– centru de operare cu sistem integrat hardware și software de gestiune și comunicații
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia: A susținut-o și în cele mai grele momente
A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia A încetat din viață Oliviu Feneșan, un om foarte implicat de-a lungul timpului în susținerea sportului din județul Alba. Oliviu Feneșan a fost și conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia în perioada 2005-2012, inclusiv la ultima prezență a echipei-fanion a […]
Curtea de Apel Alba Iulia SUSPENDĂ de miercuri ședințele de judecată, cu unele excepții, din cauza tăierii pensiilor speciale: Magistrații acuză campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti
Curtea de Apel Alba Iulia SUSPENDĂ de miercuri ședințele de judecată, cu unele excepții, din cauza tăierii pensiilor speciale: Magistrații acuză campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia a decis marți, 26 august 2025, suspendarea ședințelor de judecată începând de mâine, 27 august, cu anumite excepții. […]
BRACONAJ pe un fond de vânătoare din zona Orăștie: Doi bărbați din Alba, cu dosar penal, după ce au fost prinși în flagrant delict de polițiști
BRACONAJ pe un fond de vânătoare din zona Orăștie: Doi bărbați din Alba, cu dosar penal, după ce au fost prinși în flagrant delict Polițiștii Serviciul Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase, cu sprijinul polițiștilor Secției de Poliție Rurală Orăștie, au identificat în flagrant delict, luni, 25 august 2025, în zona „Piatra Varului”, doi bărbați care desfășurau […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Apărării: Crește numărul militarilor ucraineni care vor fi pregătiți în România
Crește numărul militarilor ucraineni care vor fi pregătiți în România România ajută Ucraina și cu pregătirea unora dintre militari, iar...
Cum va fi VREMEA în România până în 22 septembrie 2025: Temperaturi peste cele obișnuite în septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 22 septembrie 2025: Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni La sfârșitul lunii august 2025...
Știrea Zilei
5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing
5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing Primăria Alba...
A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia: A susținut-o și în cele mai grele momente
A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia A încetat din viață Oliviu Feneșan, un...
Curier Județean
27 august 2025 | Încep lucrări preliminare în vederea modernizării străzilor din cartierul Emil Racoviță din Alba Iulia
Încep lucrări preliminare în vederea modernizării străzilor din cartierul Emil Racoviță din Alba Iulia Primăria Municipiului Alba Iulia aduce la...
UPDATE FOTO | INCENDIU la Culdești-Vidra: Arde generalizat o locuință. Un bărbat de 85 de ani, intoxicat cu monoxid de carbon
INCENDIU la Culdești-Vidra: Arde generalizat o locuință Un incendiu s-a produs marți după amiază în comuna Vidra. Citește și: FOTO...
Politică Administrație
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...
Opinii Comentarii
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...
26 august: Adoptarea declarației drepturilor omului și ale cetățeanului, prin care au fost puse bazele democrației moderne
26 august: Adoptarea declarației drepturilor omului și ale cetățeanului, prin care au fost puse bazele democrației moderne Declarația drepturilor omului...