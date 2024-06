5 permise de conducere reținute și amenzi de peste 25.000 de lei pentru șoferi. Verificări ale polițiștilor din Alba prin intermediul aplicației eDAC

Bărbat din Daia Română reținut de politiști pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice. A avut o alcoolemie de 1,10 mg/l Polițiștii din Sebeș au reținut un bărbat de 41 de ani, din Daia Română, pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. A avut o alcoolemie de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. În plus, bărbatul […]