Curier Județean

5 martie 2026 | 3 localități din județul Alba rămân temporar fără gaz: Lucrări de cuplare a unor conducte noi la sistemul de distribuție. Recomandări pentru consumatori

Ioana Oprean

Publicat

acum 47 de minute

în

De

3 localități din județul Alba rămân joi, 5 martie 2026, fără gaz, din cauza unor lucrări de cuplare a unor conducte noi la sistemul de distribuție. 

Pentru efectuarea unor lucrări de cuplare a unor conducte noi la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz joi, 5 martie 2026, în intervalul orar 10:00-15:00, la consumatori din localitățile Veseuș, Sântămărie și Cetatea de Baltă, pe următoarele străzi Cetății (parțial între târg și Căminul cultural), Târnavei, Avram Iancu, Poștei și Dacilor (parțial între numerele 1 și 5).

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

„Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori”, au transmis reprezentanții companiei.

