5 martie 2025 | Mai multe localități rurale din zona Blaj fără apă potabilă: Avarie la conducata magistrală

Miercuri, 5 martie 2025, mai multe localități rurale din zona Blaj vor fi lipsite temporar de apă potabilă. Asta din pricina unei avarii la conducta magistrală.

„SC APA CTTA SA ALBA – informează consumatorii că în data de 05.03.2025, între orele 08:00-20:00, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în următoarele localităţi: Coșlariu Nou, com. Mihalț, com. Crăciunelu de Jos, com. Bucerdea Grânoasă, cu satele aparţinătoare, din cauza unei avarii la conducta magistrală Galda – Blaj (Dn 600).

La reluarea furnizării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații și zonele în care apar acestea trebuie semnalate imediat la numărul de telefon: 0258810521, 0258810463 în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, au transmis reprezentanții companiei de apă.

