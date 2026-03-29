5 aprilie 2026 | Conferința duhovnicească „Frumusețea lui Dumnezeu reflectată în frumusețea omului” la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Tinerilor de pe Valea Sebeșului, alături de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, vă invită la o seară de suflet, de reflecție și de întâlnire cu sensul profund al frumuseții adevărate, în cadrul conferinței duhovnicești: „Frumusețea lui Dumnezeu reflectată în frumusețea omului”. Întâlnirea va avea loc duminică, 5 aprilie 2026, la ora 19.00, în sala de evenimente a Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș.

Într-o lume în care frumusețea este adesea redusă la aparență, vă propunem un popas, o întâlnire care ne cheamă să redescoperim frumusețea omului ca dar, ca lumină și ca oglindire a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră.

Invitații serii sunt Ieromonah Avraam Iancu și Protosinghel Silvan Cablea, starețul Mănăstirii Oașa.

Vă așteptăm cu drag să fim împreună la această întâlnire de folos duhovnicesc, într-un cadru al dialogului, al întrebărilor sincere și al bucuriei de a căuta împreună frumusețea care nu trece.

