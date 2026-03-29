5 aprilie 2026 | Conferința duhovnicească „Frumusețea lui Dumnezeu reflectată în frumusețea omului” la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Ioana Oprean

Tinerilor de pe Valea Sebeșului, alături de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, vă invită la o seară de suflet, de reflecție și de întâlnire cu sensul profund al frumuseții adevărate, în cadrul conferinței duhovnicești: „Frumusețea lui Dumnezeu reflectată în frumusețea omului”. Întâlnirea va avea loc duminică, 5 aprilie 2026, la ora 19.00, în sala de evenimente a Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș.

Într-o lume în care frumusețea este adesea redusă la aparență, vă propunem un popas, o întâlnire care ne cheamă să redescoperim frumusețea omului ca dar, ca lumină și ca oglindire a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră.

Invitații serii sunt Ieromonah Avraam Iancu și Protosinghel Silvan Cablea, starețul Mănăstirii Oașa.

Vă așteptăm cu drag să fim împreună la această întâlnire de folos duhovnicesc, într-un cadru al dialogului, al întrebărilor sincere și al bucuriei de a căuta împreună frumusețea care nu trece.

30 martie-2 aprilie 2026: Zilele cărții pentru copii și tineret la biblioteca Sebeș

30 martie-2 aprilie 2026: Zilele cărții pentru copii și tineret la biblioteca Sebeș Data de 2 aprilie a fost declarată Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret și coincide cu aniversarea celui mai îndrăgit autor de basme: scriitorul danez Hans Christian Andersen (2 aprilie 1805-4 august 1875). Opera lui Andersen continuă să fascineze generații […]

Liceul German Sebeș, de 10 ani continuă tradiția învățământului în limba germană la Sebeș: Activități la ceas aniversar

Liceul German Sebeș, de 10 ani continuă tradiția învățământului în limba germană la Sebeș: Activități la ceas aniversar Liceul German Sebeș aniversează în anul 2026 un deceniu de existență și de la reluarea tradiției învățământului în limba germană la Sebeș, fiind un adevărat continuator al activității vechiului Gimnaziu Evanghelic din Sebeș. În acești 10 ani […]

„Mutat la Țară Fest”: Când va avea loc în 2026 evenimentul din Poiana cu Goruni de la Vinerea. Parteneriat cu autoritățile locale

„Mutat la Țară Fest”: Când va avea loc în 2026 evenimentul din Poiana cu Goruni de la Vinerea. Parteneriat cu autoritățile locale Consiliul Local Cugir a aprobat, joi, 26 martie 2026, un proiect de hotărâre prin care se declară evenimentul „Mutat la Țară Fest” din Poiana cu Goruni de la Vinerea ca fiind o acțiune […]

