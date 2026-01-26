400 camere de radar, montate pe drumurile din România, pentru a „vâna” șoferii vitezomani, dar și alte abateri rutiere. Zonele unde vor fi montate
400 camere de radar, montate pe drumurile din România, pentru a „vâna” șoferii vitezomani, dar și alte abateri rutiere. Zonele unde vor fi montate
Pe autostrăzi și drumuri naționale aglomerate vor fi montate 400 de camere radar inteligente, confirmate de către autorități. Dispozitivele pot să urmărească 48 de mașini simultan și funcționează în condiții extreme de temperatură. Iar măsurarea vitezei este doar una dintre zecile de abateri rutiere pe care acestea le pot surprinde.
Odată cu extinderea sistemului e-Sigur al Poliției Române, reprezentanții Companiei Naţionale de Autostrăzi au lansat licitația pentru achiziția a sute de camere de ultimă generaţie.
Cele 400 de camere vor fi instalate atât pe autostrăzi, cât și pe cele mai circulate drumuri naționale. Echipate cu senzori avansați, zoom și focus motorizat, acestea vor putea detecta viteze de până la 250 de kilometri pe oră.
Cele mai multe camere vor fi montate pe DN1 București-Oradea, DN2 București-Siret și DN6 București-Timișoara. Dar și pe Autostrada Soarelui, pe A1, pe A3 și pe Autostrada Moldovei.
Noile camere vor funcționa chiar și în condiții extreme, de la minus 30, până la 60 de grade Celsius. Indiferent de vreme, vor putea detecta până la 48 de mașini simultan, pe cel puțin trei benzi de circulație.
„Primul pas este depunerea ofertelor. Data limită este 9 martie. Cel care va semna acest contract va avea la dispoziție 22 de luni pentru a monta console, camere și constituirea unui server care va prelua aceste date”, spune Alin Șerbănescu, CNAIR.
Ce vor putea detecta noile camere
Dincolo de simpla monitorizare a vitezei, sistemul va putea identifica dacă șoferii poartă centura de siguranță, folosesc telefonul mobil la volan sau au rovinieta valabilă. Va semnala şi alte abateri de la legislația rutieră precum trecerea pe roșu, ocuparea benzii de urgență, mersul pe contrasens sau depășirea liniei continue și le va transmite direct polițiștilor.
Un sistem similar a devenit funcțional la vecinii bulgari, la finalul anului trecut. Încă din prima zi și-a arătat eficiența: camerele cu radar au prins peste 1.500 de șoferi care au apăsat prea tare accelerația și au înregistrat un record de viteză de 222 km/h. La noi, va fi integrat în rețeaua e-Sigur și coordonat din dispeceratul Poliției. E-Sigur funcționează pe șoselele din România de peste un an, perioadă în care radarele au surprins zilnic, în medie, 60 de șoferi care depășeau viteza legală şi au fost date peste 19.000 de amenzi.
