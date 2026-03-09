4 milioane de euro pentru servicii de monitorizare și mentenanță a turbinelor Centralei eoliene Curcubăta din Munții Apuseni

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) SA a lansat, în 5 martie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publică pentru timp de 5 ani a serviciilor de monitorizare și mentenanță a turbinelor Centralei eoliene Curcubăta din Munții Apuseni.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 19.890.000 lei (aproximativ 4 milioane de euro), fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 15 aprilie 2026.

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) SA are în proprietate și exploatare Centrala electrică eoliană Curcubăta, cu o capacitate instalată de 15 MW, care, în prezent, are o capacitate de funcționare limitată la 11,5 MW, pusă în funcțiune în anul 2015.

Parcul eolian de la Curcubăta Mare este amplasat în zona vârfului Bihor (Curcubăta Mare) din munții Bihorului, în partea de nord-vest a județului Alba, pe teritoriul extravilan al comunei Avram Iancu, la altitudini cuprinse între cca.1560 m și cca.1850 m. Accesul se realizează pe un drum forestier cu lungimea de 11 km, pentru care trebuie asigurată menținerea deschisă a căii de acces, inclusiv pentru intervenții, pe toată durata anului.

Centrala eoliană de producere a energiei electrice Curcubăta are în componență 5 turbine eoliene. Turbinele eoliene din parcul Curcubăta Mare sunt de tip Vestas V90 3.0 MW Mk9 50 Hz VCS/ 60 Hz VCRS, fiecare cu o putere instalată de 3 MW, echipate cu câte un generator electric trifazat asincron cu dublă alimentare și transformator de putere 20/1 kV, 3140 kVA, tip uscat.

Punctul de racordare al parcului eolian Curcubăta Mare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV în stația de transformare 110/20/6 kV Băița. Evacuarea energiei electrice este realizată prin intermediul a două celule de linie 20 kV, la care sunt racordate cele cinci turbine eoliene prin instalația de utilizare compusă din două linii electrice subterane în lungime de cca 18,9 km, bobine de reactanță 1,55 MVAr și un punct de conexiune.

Punctul de conexiune este construit în anvelopă de beton și are în configurație:

*4 celule de linie MT 24 kV, cu separator de sarcină cu mediu de stingere SF6 și CLP 630 A, întrerupător fix 24 kV, 630 A in SF6, cuțite de legare la pământ și ansamblu semnalizare prezență tensiune, ansamblu semnalizare scurtcircuit mono și polifazat;

*o celulă de măsură MT cu transformatoare de curent 400/5 A;

*o celulă pentru trafo de servicii interne cu separator de sarcină cu CLP și siguranță fuzibilă de 0,5 A;

*un transformator de putere 20/0,4 kV, 16 kVA pentru serviciile interne;

*un dulap servicii interne;

*tablou JT;

*echipament SCADA și telecomunicații.

Cele cinci turbine eoliene sunt racordate în buclă în Punctul de conexiune cu LES 20 kV în lungime de 2,14 km.

Fiecare turbină eoliană este echipată cu un transformator de putere 20/1 kV, 3140 kVA, de tip uscat.

În vederea funcţionării în condiţii optime a CEE Curcubăta, întrucât SAPE SA nu are în structură echipe specializate pentru administrare tehnică de specialitate a parcului eolian şi mentenanţă, este necesară achiziţia serviciilor de operare tehnică turbine eoline, mentenanță preventivă şi mentenanţă corectivă, pentru turbinele eoliene Vestas din componenţa CEE Curcubăta, astfel încât sistemele şi echipamentele să funcționeze la randamente maxime și să se evite, pe cât posibil, întreruperile în funcționarea parcului eolian de producere a energiei electrice.

În prezent pentru turbinele eoliene și sistemele conexe descrise în subcapitolul 2.2 Entitatea Contractantă are în derulare un contract de Servicii complete de Mentenanță și Garantare Disponibilitate valabil până în luna iulie 2026.

Operațiunile de mentenanță care se desfășoară în prezent:

I. Mentenanță Preventivă planificată, efectuată anual:

a) Inspecție și mentenanță turbine eoliene

b) Inspecție și mentenanță sisteme de siguranță (scară, puncte de ancorare) conform planului de mentenanță al producătorului echipamentelor

c) Inspecție și mentenanță platforma auto ridicătoare conform planului de mentenanță al producătorului echipamentelor

d) Inspecție și mentenanță electropalan cu lanț amplasat în nacela conform planului de mentenanță al producătorului echipamentelor

e) Inspecție pale turbine eoliene

f) Inspecție și mentenanță sistem SCADA și PPC

II. Mentenanță Corectivă — ori de câte ori instalațiile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini se defectează și necesită reparații. Mentenanța corectivă include toate serviciile și piesele de schimb aferente;

III. Îmbunătățiri continue aduse echipamentelor (CIM);

IV. Piese de schimb — ori de câte ori este nevoie, fără limită de număr sau valoare;

V. Consumabile — ori de cate ori este nevoie;

VI. Personal specializat pentru prestarea serviciilor;

VII. Administrare, monitorizare și diagnoză la distanță sisteme informatice aferente SCADA, și PPC;

VIII. Colectarea și gestionarea deșeurilor, materialelor periculoase și deșeurilor produse de Contractant în cadrul Parcului Eolian în conformitate cu toate legile aplicabile;

IX. Actualizarea și revizuirea manualelor de operare, a procedurilor de siguranță;

X. Monitorizarea de la distanță 24/7 a turbinelor eoliene de la centrul de operare și întreținere al Contractantului

