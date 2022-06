4 iunie 2022, COVID-19 în Alba. 6 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

Șef din Poliţia Locală Alba Iulia condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea

Un șef din cadrul Poliţiei Locale Alba Iulia a fost condamnat la pedeapsa de 1 an de închisoare, cu suspendare, pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Alba Iulia, vineri, 3 iunie.

Incidentul a avut loc în 25 iulie 2020, pe DJ 107L, pe raza localităţii Totoi. Ancheta a arătat că şoferul a condus autoturismul având o alcoolemie superioară valorii 0,80 grame la mie alcool pur în sânge, buletinul de analiză toxicologică indicând o alcoolemie de 2,27 grame la mie la prima probă, respectiv de 1,83 grame la mie la a doua probă.

Cu ocazia audierii în cursul urmăririi penale, bărbatul (M. C.) a arătat că s-a urcat la volanul autoturismului după ce a consumat băuturi alcoolice, fără aport alimentar, şi că într-o curbă a prins cu partea dreaptă o baltă, pierzând controlul volanului şi ieşind cu maşina în decor, răsturnându-se.

A completat că la faţa locului a oprit o ambulanţă şi întrucât a explicat echipajului că nu are nevoie de îngrijiri medicale, aceasta şi-a continuat drumul.

Ulterior incidentului, şeful din Poliţia Locală a părăsit autoturismul răsturnat, acesta susţinând că a plecat de la faţa locului cu intenţia de a-i solicita unui prieten care deţine un utilaj agricol să îl ajute să scoată maşina din şanţ.

Un echipaj de poliţie a ajuns la faţa locului, iar şoferul a fost identificat cu rapiditate. Datorită faptului că acesta emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea sa cu aparatul etilotest marca Drager, care a indicat o valoare a alcoolemiei de 0.95 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliţistul a recunoscut faptele şi a reuşit să convingă Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia să încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei. Pedeapsa care ar urma să o primească este de 1 an şi 4 luni închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de 2 ani. Atât Judecătoria Alba Iulia, cât şi Curtea de Apel, au respins acordul încheiat cu Parchetul considerându-se că pedeapsa este prea blândă în raport cu fapta acestuia.

„În baza art. 336 alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 396 alin. 2 şi 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C. M., la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. În temeiul art. 91 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei, termen de supraveghere stabilit conform art. 92 Cod penal. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Alba la date fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 94 alin. 1 Cod Penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c – e se comunică Serviciului de Probaţiune Alba.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Alba sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia sau în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 alin. 1, 4 şi 5 din Codul penal referitoare la consecinţele nerespectării măsurilor de supraveghere şi a neexecutării obligaţiilor impuse de instanţă ori stabilite de lege şi la săvârşirea de noi infracţiuni, constând în revocarea suspendării sub supraveghere. În baza art. 32 alin. 4 din Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, desemnează ca organ cu atribuţii pentru efectuarea supravegherii inculpatului Serviciul de Probaţiune Alba, căruia i se comunică o copie a prezentei sentinţe la rămânerea definitivă a acesteia. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpat la plata sumei de 900 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, către stat, din care suma de 700 lei reprezintă cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată la data de 03.06.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în motivarea pe scurt a instanței.

Sentința nu este definitivă.