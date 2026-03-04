4 – 5 martie 2026 | O stradă din Aiud, închisă temporar circulației. Se efectuează lucrări de branșament apă și canalizare

O stradă din Aiud, închisă temporar circulației. Se efectuează lucrări de branșament apă și canalizare

Strada Ostașilor din municipiul Aiud va fi închisă temporar circulației rutiere până miercuri, 5 martie 2026, pentru efectuarea unor lucrări de branșament la rețelele de apă și canalizare.

Autoritățile locale au anunțat că restricțiile sunt valabile în intervalul orar 08:00 – 22:00, timp în care traficul în zonă va fi oprit și semnalizat corespunzător. Conducătorii auto sunt rugați să utilizeze rute alternative.

,,Stimați aiudeni, până mâine, 5 martie 2026, în intervalul orar 08:00 – 22:00, strada Ostașilor din municipiul Aiud, va fi închisă temporar circulației rutiere pentru efectuarea lucrărilor de branșament apă și canalizare.

Pe durata intervenției, traficul va fi restricționat și semnalizat corespunzător.

Vă rugăm să utilizați rute alternative și să respectați semnalizarea temporară din zonă. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Municipiului Aiud.

