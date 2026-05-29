31 mai-1 iunie 2026 | RESTRICȚII de circulație în Alba Iulia pentru desfășurarea unei competiții de ciclism

Ioana Oprean

Pentru buna desfășurare a concursului de ciclism pe șosea pentru copii „Trofeul Alba Iulia”, în perioada 31 mai – 1 iunie 2026 vor fi instituite restricții temporare de circulație în mai multe zone din municipiul Alba Iulia.

Iată care sunt restricțiile de trafic ce se vor aplica:

*31 mai 2026, 07:00 – 19:00

Se închide circulația auto pe următoarele tronsoane:

  • Bulevardul 1 Decembrie 1918 – între str. Vasile Goldiș și str. Cloșca
  • Bulevardul Horea – Calea Moților (de la intersecția cu B-dul Horea până la intersecția cu str. Gemina)
  • Strada Gemina
  • Aleea Sf. Capistrano
  • Aleea către sensul giratoriu de la intersecția str. Aurel Vlaicu cu str. Unirii
  • Strada Unirii – de la intersecția cu B-dul Horea până la intersecția cu str. Aurel Vlaicu

*1 iunie 2026, 07:00 – 15:00

Se închide circulația auto pe:

  • Bulevardul 1 Decembrie 1918 – între str. Vasile Goldiș și str. Cloșca
  • Bulevardul Horea – până la intersecția cu strada Calea Moților

„Vă mulțumim pentru înțelegere și vă invităm să susțineți micii sportivi participanți la „Trofeul Alba Iulia””, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

