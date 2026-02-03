Actualitate

3 februarie 2026 | 16 persoane salvate din incendii în România în ultimele 24 de ore

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

în

De

16 persoane salvate din incendii în România în ultimele 24 de ore

Salvatorii au intervenit, în prima zi a acestei săptămâni, pentru gestionarea celor peste 1.600 de solicitări primite din partea populației, a anunțat, marți, 3 februarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

În acest interval de timp, echipajele SMURD au gestionat cele mai multe misiuni, care au vizat acordarea măsurilor de prim ajutor și descarcerarea victimelor implicate în accidente rutiere, iar peste 1.300 de persoane au fost asistate medical.

Totodată, pompierii au intervenit în 221 de misiuni pentru căutarea, deblocarea și salvarea persoanelor sau animalelor aflate în situații de risc, pentru gestionarea efectelor unor fenomene hidrometeorologice periculoase, precum și pentru alte situații de urgență semnalate la nivel național.

În contextul temperaturilor extrem de scăzute din această perioadă, numărul incendiilor la locuință rămâne unul crescut, sens în care, în ultimele 24 de ore, la nivelul întregii țări, au fost înregistrate peste 70 astfel de evenimente.

„În pofida gerului, colegii noștri au intervenit prompt și au asigurat localizarea flăcărilor, precum și limitarea extinderii acestora către imobilele învecinate, protejând astfel persoane și bunuri.

De asemenea, ieri, 16 persoane au fost salvate din incendii, accidente rutiere și alte situații de urgență la care colegii noștri au fost solicitați să intervină.

Siguranța începe cu informarea! Pe platforma fiipregatit.ro găsiți ghiduri simple și clare despre ce aveți de făcut înainte, în timpul și după producerea unei situații de urgență. Descărcați, gratuit, aplicația pentru mobil -DSU – și veți avea mereu la îndemână alerte în timp real, sfaturi de prim ajutor și informații practice pentru a vă proteja pe dumneavoastră și pe cei dragi”, a mai transmis IGSU.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

