3-5 octombrie 2025 | Noaptea Albă a Galeriilor, în Alba Iulia și alte 16 orașe din țară: Câte galerii și spații expoziționale participă

Noaptea Albă a Galeriilor, în Alba Iulia și alte 16 orașe din țară

Pentru trei nopți, între 3-5 octombrie 2025, se re-activează, pentru al 19-lea an consecutiv, harta nocturnă a descoperirilor creative în spațiile dedicate artei contemporane din București și alte 16 orașe din țară, între care și Alba Iulia.

Noaptea Albă a Galeriilor (NAG) 2025 pune pe hartă peste 200 de proiecte în galerii, spații alternative, hub-uri creative și ateliere de creație din București, Alba Iulia, Arad, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Hunedoara, Iași, Mediaș, Râmnicu Vâlcea, Reșița, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara și Valea Jiului (Petrila și Petroșani).

Noaptea Albă a Galeriilor a început la București acum 19 ani și rămâne cel mai longeviv eveniment dedicat comunității creative din România. Din 2016, odată cu a zecea ediție, NAG s-a extins la nivel național și este astăzi organizat printr-o rețea solidă de organizatori locali în mai multe orașe din țară.

Organizat de Asociația Ephemair, NAG creează punți între comunitatea artistică și publicul larg, aducând în prim-plan atât arta vizibilă, cât și zonele underground care definesc dinamica scenei contemporane.

Opt galerii și spații expoziționale din Alba Iulia deschise iubitorilor de artă în Noaptea Albă a Galeriilor

Așadar, anul acesta, Alba Iulia face parte din circuitul național Noaptea Albă a Galeriilor, pe harta căruia s-au înscris locații cunoscute sau care așteaptă să fie descoperite cu expoziții, ateliere și evenimente de artă contemporană.

În Alba Iulia s-au înscris, în acest an, opt galerii și spații expoziționale alternative. Astfel, iubitorii de artă sunt așteptați la Centrala4, Atelier DeColaj, ambele situate pe strada Mihai Viteazul, Galeriile de Artă ale Uniunii Artiștilor Plastici, Framm’s, Iridescent Galery, din cartierul Anghel Saligny, Sala Unirii, Șezi, din Hăpria și TuTu, de pe strada Vasile Goldiș.

Pentru programul specific fiecărei locații, informațiile sunt disponibile pe www.noapteagaleriilor.ro, pe paginile de eveniment dedicate fiecărui oraș, precum și pe paginile de Facebook și Instagram ale NAG.

