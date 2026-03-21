29 martie 2026 | „Marșul pentru Viață”, organizat la Alba Iulia sub genericul „Solidaritate pentru amândoi”: Manifestare pentru sprijinirea mamelor și copiilor

„Marșul pentru Viață”, organizat la Alba Iulia sub genericul „Solidaritate pentru amândoi”: Manifestare pentru sprijinirea mamelor și copiilor

Marșul pentru Viață va avea loc la Alba Iulia duminică, 29 martie 2026, de la ora 15:00, sub genericul „Solidaritate pentru amândoi", evenimentul fiind dedicat susținerii mamei și copilului.

Participanții sunt așteptați la Casa de Cultură a Sindicatelor, de unde vor porni pe traseul Strada Vasile Goldiș – Bulevardul Revoluției 1989 – Strada Cloșca – Strada Mihai Viteazul, până pe esplanada dintre Catedrala Reîntregirii și Catedrala romano-catolică „Sfântul Mihail”, unde vor avea loc activitățile dedicate manifestării.

În fiecare an, luna martie, intitulată „Luna pentru Viață”, adună comunități din întreaga țară în jurul unei inițiative menite să reafirme valoarea și demnitatea fiecărei vieți umane. Manifestarea cunoscută sub numele de Marșul pentru Viață, ajunsă la o nouă ediție, se desfășoară anul acesta sub genericul „Solidaritate pentru amândoi”, subliniind importanța sprijinirii atât a mamei, cât și a copilului. Și în acest an, tineri, familii, preoți și credincioși din Alba Iulia și împrejurimi sunt invitați să participe la acest eveniment de suflet, oferind o mărturie comună în favoarea vieții, a responsabilității și a solidarității.

În Cetatea Marii Uniri, evenimentul va avea loc duminică, 29 martie 2026, începând cu ora 15:00, participanții fiind așteptați la Casa de Cultură a Sindicatelor, vizavi de Facultatea de Teologie Ortodoxă. Apoi, participanții vor urma traseul: Strada Vasile Goldiș – Bulevardul Revoluției 1989 – Strada Cloșca – Strada Mihai Viteazul – esplanada dintre Catedrala Reîntregirii și Catedrala romano-catolică „Sfântul Mihail”, locul de desfășurare a activităților ulterioare, unde vor avea loc momente dedicate acestei inițiative”, se arată într-un mesaj publicat de ASCOR Alba Iulia pe o rețea de socializare.

Manifestarea este organizată de Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia, în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, Asociația „Emanoil”, Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) – Filiala Alba Iulia, Biroul pentru Viață al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, Radio Reîntregirea. Evenimentul se desfășoară într-un cadru apolitic și neconfesional, fiind deschis tuturor celor care doresc să susțină viața”, se arată într-un mesaj publicat de ASCOR Alba Iulia pe o rețea de socializare.

