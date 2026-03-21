29 martie 2026 | „Marșul pentru Viață”, organizat la Alba Iulia sub genericul „Solidaritate pentru amândoi”: Manifestare pentru sprijinirea mamelor și copiilor
„Marșul pentru Viață”, organizat la Alba Iulia sub genericul „Solidaritate pentru amândoi”: Manifestare pentru sprijinirea mamelor și copiilor
Marșul pentru Viață va avea loc la Alba Iulia duminică, 29 martie 2026, de la ora 15:00, sub genericul „Solidaritate pentru amândoi”, evenimentul fiind dedicat susținerii mamei și copilului.
Participanții sunt așteptați la Casa de Cultură a Sindicatelor, de unde vor porni pe traseul Strada Vasile Goldiș – Bulevardul Revoluției 1989 – Strada Cloșca – Strada Mihai Viteazul, până pe esplanada dintre Catedrala Reîntregirii și Catedrala romano-catolică „Sfântul Mihail”, unde vor avea loc activitățile dedicate manifestării.
,,Marșul pentru Viață va avea loc la Alba Iulia, duminică, 29 martie
În fiecare an, luna martie, intitulată „Luna pentru Viață”, adună comunități din întreaga țară în jurul unei inițiative menite să reafirme valoarea și demnitatea fiecărei vieți umane. Manifestarea cunoscută sub numele de Marșul pentru Viață, ajunsă la o nouă ediție, se desfășoară anul acesta sub genericul „Solidaritate pentru amândoi”, subliniind importanța sprijinirii atât a mamei, cât și a copilului. Și în acest an, tineri, familii, preoți și credincioși din Alba Iulia și împrejurimi sunt invitați să participe la acest eveniment de suflet, oferind o mărturie comună în favoarea vieții, a responsabilității și a solidarității.
În Cetatea Marii Uniri, evenimentul va avea loc duminică, 29 martie 2026, începând cu ora 15:00, participanții fiind așteptați la Casa de Cultură a Sindicatelor, vizavi de Facultatea de Teologie Ortodoxă. Apoi, participanții vor urma traseul: Strada Vasile Goldiș – Bulevardul Revoluției 1989 – Strada Cloșca – Strada Mihai Viteazul – esplanada dintre Catedrala Reîntregirii și Catedrala romano-catolică „Sfântul Mihail”, locul de desfășurare a activităților ulterioare, unde vor avea loc momente dedicate acestei inițiative”, se arată într-un mesaj publicat de ASCOR Alba Iulia pe o rețea de socializare.
Manifestarea este organizată de Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia, în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, Asociația „Emanoil”, Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) – Filiala Alba Iulia, Biroul pentru Viață al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, Radio Reîntregirea. Evenimentul se desfășoară într-un cadru apolitic și neconfesional, fiind deschis tuturor celor care doresc să susțină viața”, se arată într-un mesaj publicat de ASCOR Alba Iulia pe o rețea de socializare.
VIDEO | Au început lucrările de reabilitare și modernizare a zonei lacului Chereteu din Blaj: „Totul va fi… de vis!”
Au început lucrările de reabilitare și modernizare a zonei lacului Chereteu din Blaj: „Totul va fi… de vis!” Au început lucrările de reabilitare și modernizare a zonei lacului Chereteu din Blaj, a anunțat, sâmbătă, 21 martie 2026, primarul Gheorghe-Valentin Rotar. „Am început amenajarea peisagistică, așa cum am promis. O lucrare în valoare de 5 milioane […]
ASTĂZI | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii care au fost surprinși de radar
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii care au fost surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 21 martie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din […]
VIDEO | Concurs de crossfit la IPJ Alba: Polițiștii și-au testat forța, viteza și rezistența în cadrul ediției a III-a
Concurs de crossfit la IPJ Alba: Polițiștii și-au testat forța, viteza și rezistența în cadrul ediției a III-a Inspectoratul de Poliție Județean Alba a organizat, în 20 martie 2026, cea de-a treia ediție a concursului de crossfit dedicat Zilei Poliției Române, competiție la care au participat cei mai buni sportivi din structurile inspectoratului. Concursul a […]
Preț carburanți 2026: Benzina s-a scumpit din nou. Prețul motorinei, mai mare cu 80 de bani de la începutul săptămânii
Preț carburanți 2026: Benzina s-a scumpit din nou. Prețul motorinei, mai mare cu 80 de bani de la începutul săptămânii...
Sondaj Avangarde: AUR, pe primul loc, dar se află în scădere. Cum se situează celelalte partide aflate la guvernare în acest moment
Sondaj Avangarde: AUR, pe primul loc, dar se află în scădere. Cum se situează celelalte partide aflate la guvernare AUR,...
VIDEO | INEDIT la Alba Iulia: Garda Apulum a refăcut, în premieră, ritualul roman de purificare a instrumentelor muzicale militare. Tradiție înaintea debutului campaniilor militare
INEDIT la Alba Iulia: Garda Apulum a refăcut, în premieră, ritualul roman de purificare a instrumentelor muzicale militare. Tradiție înaintea...
VIDEO | ,,Sărbătoarea mierii” 2026 a început la Blaj: ”Mica Romă” a devenit cel mai dulce oraș din România. Ateliere de meșteșuguri, olărit, concerte și poze cu Regina Mierii, printre activități
,,Sărbătoarea mierii” 2026 a început la Blaj: ”Mica Romă” a devenit cel mai dulce oraș din România. Ateliere de meșteșuguri,...
29 martie 2026 | „Marșul pentru Viață”, organizat la Alba Iulia sub genericul „Solidaritate pentru amândoi”: Manifestare pentru sprijinirea mamelor și copiilor
„Marșul pentru Viață”, organizat la Alba Iulia sub genericul „Solidaritate pentru amândoi”: Manifestare pentru sprijinirea mamelor și copiilor Marșul pentru...
VIDEO | Au început lucrările de reabilitare și modernizare a zonei lacului Chereteu din Blaj: „Totul va fi… de vis!”
Au început lucrările de reabilitare și modernizare a zonei lacului Chereteu din Blaj: „Totul va fi… de vis!” Au început...
Drept la replică | PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale
PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale Domnul vicepreședinte Marius Hațegan, unul dintre...
Drept la replică | Cabinet europarlamentar Victor Negrescu: Afirmațiile domnului Marius Hațegan sunt false și profund nedrepte. Asistăm la un nou atac politic lipsit de substanță
Cabinet europarlamentar Victor Negrescu: Afirmațiile domnului Marius Hațegan sunt false și profund nedrepte. Asistăm la un nou atac politic lipsit...
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără copilărie
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără...
21 martie: Ziua mondială a poeziei, una din cele mai prețuite forme ale exprimării identității culturale și lingvistice ale umanității
21 martie: Ziua mondială a poeziei, una din cele mai prețuite forme ale exprimării identității culturale și lingvistice ale umanității...