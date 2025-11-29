29-30 noiembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 29-30 noiembrie 2025.
Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se conformeze restricțiilor de trafic stabilite de autorități.
Amplasarea radarelor în data de 29 noiembrie 2025
Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardul Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
Cugir – strada Victoriei
Ocna Mureş – Războieni – Noşlac
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
19 decembrie | Concert caritabil Russell McGregor & Johann Strauss Ensemble în Zlatna. Sala de Festivități Ampelum se transformă în ,,inima Vinenei” pentru o seară
Concert caritabil Russell McGregor & Johann Strauss Ensemble în Zlatna. Sala de Festivități Ampelum se transformă în ,,inima Vinenei” pentru o seară La Sala de Festivități Ampelum din Zlatna urmează să aibă loc un concert caritabil,dedicat celor 200 de ani de Strauss, susținut de Russell McGregor & Johann Strauss Ensemble, pe data de 19 decembrie. […]
ACCIDENT rutier pe A1, sensul de mers Sebeș – Deva: Două autoturisme, implicate. Intervin pompierii de urgență
ACCIDENT rutier pe A1, sensul de mers Sebeș – Deva: Două autoturisme, implicate. Intervin pompierii de urgență Un accident rutier a avut loc pe autostrada A1, aproximativ km 320, în jurul orei 19:00, vineri, 28 noiembrie. Pompierii intervin la fața locului. Citește și: FOTO | Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac […]
30 noiembrie 2025 | Moment istoric la Aiud: Se inaugurează monumentul eroilor români și a victimelor comunismului. Se arborează și primul drapel tricolor în centrul orașului
Moment istoric la Aiud: Se inaugurează monumentul eroilor români și a victimelor comunismului. Se arborează și primul drapel tricolor în centrul orașului Autoritățile locale din Aiud au pregătit două momente speciale pentru ziua de 30 noiembrie, în ,,întâmpinarea” Zilei Naționale a României. Citește și: 30 noiembrie – 1 decembrie 2025 | Sebeșul sărbătorește Ziua Națională […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Schimbări majore pentru funcționari, profesori și magistrați: Noua lege privind cumulul pensiei cu salariul
Schimbări majore pentru funcționari, profesori și magistrați: Noua lege privind cumulul pensiei cu salariul Noul pachet al modifcărilor legislative ce...
Elevii din 18 școli din România nu vor mai merge la școală vinerea: Programul-pilot al Ministerului Educației
Elevii din 18 școli din România nu vor mai merge la școală vinerea: Programul-pilot al Ministerului Educației Elevii din 18...
Știrea Zilei
VIDEO | Podar Daria și Suciu Lucas, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Obrejan David și Tokes Ivett, au câștigat Miss și Mister Unirea
VIDEO | Podar Daria și Suciu Lucas, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național “Horea, Cloșca...
De la „zece curat” obținut la examenul de Bacalaureat, la primul concert de licență: drumul unui tânăr albaiulian care își transformă performanțele în muzică
De la „zece curat” obținut la examenul de Bacalaureat, la primul concert de licență: drumul unui tânăr albaiulian care își...
Curier Județean
29-30 noiembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
19 decembrie | Concert caritabil Russell McGregor & Johann Strauss Ensemble în Zlatna. Sala de Festivități Ampelum se transformă în ,,inima Vinenei” pentru o seară
Concert caritabil Russell McGregor & Johann Strauss Ensemble în Zlatna. Sala de Festivități Ampelum se transformă în ,,inima Vinenei” pentru...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
Nume care se sărbătoresc în 30 noiembrie, de Sfântul Andrei 2025
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Andrei 2025 • Nume derivate din Andrei sărbătorite de Sf Andrei • Semnificația numelui...
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...