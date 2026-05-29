29-30 mai 2026 | Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben

Ioana Oprean

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și atenționări de tip Cod Galben privind intensificările vântului care vor afecta o mare parte a țării în intervalul 29–30 mai 2026.

Meteorologii avertizează că rafalele vor ajunge la viteze de până la 70 km/h în zonele joase și chiar 90 km/h în regiunile montane.

Informare meteorologică pentru aproape întreaga țară

Potrivit meteorologilor, în perioada 29 mai 2026, ora 10:00 – 30 mai 2026, ora 21:00, vântul va avea intensificări temporare în numeroase regiuni. Fenomenele vor fi resimțite mai ales în nordul, centrul și estul țării în cursul zilei de vineri, iar sâmbătă aria afectată se va extinde în cea mai mare parte a României.

Vitezele vântului vor fi, în general, de 45–55 km/h, însă în zonele montane înalte rafalele pot depăși 60–80 km/h. Specialiștii atrag atenția că episoadele de vânt puternic pot produce dificultăți în trafic, mai ales pe drumurile expuse și în zonele montane.

Cod galben pentru Transilvania, Moldova și Maramureș

Pentru ziua de vineri, 29 mai 2026, între orele 10:00 și 21:00, ANM a emis o atenționare Cod Galben pentru Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, precum și pentru nordul Dobrogei.

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări susținute, cu rafale estimate la 50–70 km/h. În plus, în Carpații de Curbură și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali, vântul va sufla și mai puternic, atingând viteze de 70–90 km/h.

Meteorologii avertizează că în zonele montane condițiile pot deveni dificile pentru turiști, iar vizibilitatea poate fi temporar redusă de praful sau precipitațiile antrenate de vânt.

Noi intensificări ale vântului sâmbătă

Un nou Cod Galben va intra în vigoare sâmbătă, 30 mai 2026, între orele 10:00 și 21:00. De această dată, aria afectată va fi și mai extinsă, incluzând Maramureșul, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei și cea mai mare parte a Moldovei.

În aceste regiuni sunt așteptate rafale de 50–70 km/h, iar în zonele montane vântul va depăși din nou 70–90 km/h.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

