29-30 mai 2026 | Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben
Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și atenționări de tip Cod Galben privind intensificările vântului care vor afecta o mare parte a țării în intervalul 29–30 mai 2026.
Meteorologii avertizează că rafalele vor ajunge la viteze de până la 70 km/h în zonele joase și chiar 90 km/h în regiunile montane.
Informare meteorologică pentru aproape întreaga țară
Potrivit meteorologilor, în perioada 29 mai 2026, ora 10:00 – 30 mai 2026, ora 21:00, vântul va avea intensificări temporare în numeroase regiuni. Fenomenele vor fi resimțite mai ales în nordul, centrul și estul țării în cursul zilei de vineri, iar sâmbătă aria afectată se va extinde în cea mai mare parte a României.
Vitezele vântului vor fi, în general, de 45–55 km/h, însă în zonele montane înalte rafalele pot depăși 60–80 km/h. Specialiștii atrag atenția că episoadele de vânt puternic pot produce dificultăți în trafic, mai ales pe drumurile expuse și în zonele montane.
Cod galben pentru Transilvania, Moldova și Maramureș
Pentru ziua de vineri, 29 mai 2026, între orele 10:00 și 21:00, ANM a emis o atenționare Cod Galben pentru Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, precum și pentru nordul Dobrogei.
În aceste regiuni, vântul va avea intensificări susținute, cu rafale estimate la 50–70 km/h. În plus, în Carpații de Curbură și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali, vântul va sufla și mai puternic, atingând viteze de 70–90 km/h.
Meteorologii avertizează că în zonele montane condițiile pot deveni dificile pentru turiști, iar vizibilitatea poate fi temporar redusă de praful sau precipitațiile antrenate de vânt.
Noi intensificări ale vântului sâmbătă
Un nou Cod Galben va intra în vigoare sâmbătă, 30 mai 2026, între orele 10:00 și 21:00. De această dată, aria afectată va fi și mai extinsă, incluzând Maramureșul, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei și cea mai mare parte a Moldovei.
În aceste regiuni sunt așteptate rafale de 50–70 km/h, iar în zonele montane vântul va depăși din nou 70–90 km/h.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit cu Nicușor Dan despre bomba care a căzut peste un bloc din Galați: ,,Comportamentul nesăbuit al Rusiei este un pericol pentru noi toți”
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit cu Nicușor Dan despre bomba care a căzut peste un bloc din Galați: ,,Comportamentul nesăbuit al Rusiei este un pericol pentru noi toți” Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a transmis, recent, că a vorbit cu președintele României, Nicușor Dan despre drona care a lovit o clădire […]
Ilie Bolojan despre drona rusească prăbușită pe un bloc din Galați: „Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian”
Ilie Bolojan despre drona rusească prăbușită pe un bloc din Galați: „Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian” În cursul nopții trecute, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane. Citește și: VIDEO | Dronă rusească […]
PENSII 2026 | Pilonul II de pensii a depășit în premieră pragul de 2 miliarde de lei într-o lună obișnuită
Pilonul II de pensii a depășit în premieră pragul de 2 miliarde de lei într-o lună obișnuită Contribuțiile virate de români în aprilie 2026 pentru pensiile administrate privat (Pilonul II), aferente veniturilor obținute în februarie 2026, au depășit pentru prima dată pragul de 2 miliarde de lei într-o lună fără bonusuri sau prime specifice sărbătorilor. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit cu Nicușor Dan despre bomba care a căzut peste un bloc din Galați: ,,Comportamentul nesăbuit al Rusiei este un pericol pentru noi toți”
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit cu Nicușor Dan despre bomba care a căzut peste un bloc din...
29-30 mai 2026 | Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben
Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben Administrația Națională de...
Știrea Zilei
3 iunie 2026 | GREVĂ generală la Fabrica de Arme Cugir, în timpul negocierilor cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn. Ce nemulțumiri au salariații
GREVĂ generală la Fabrica de Arme Cugir, în timpul negocierilor cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn. Ce nemulțumiri au...
Un târg de animale din Alba, închis temporar: Focar de variolă ovină, descoperit la mai puțin de 30 de kilometri. Anunțul făcut de Directorul DSVSA Alba
Un târg de animale din Alba, închis temporar: Focar de variolă ovină, descoperit la mai puțin de 30 de kilometri....
Curier Județean
1 iunie 2026 | Ziua Copilului, sărbătorită alături de jandarmii din Alba, în Piața Cetății: Jocuri interactive, activități recreative și surprize pentru cei mici
1 iunie 2026 | Ziua Copilului, sărbătorită alături de jandarmii din Alba, în Piața Cetății: Jocuri interactive, activități recreative și...
FOTO | Performanțe extraordinare pentru doi elevi de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: O medalie de aur și una de bronz la Olimpiada de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
Performanțe extraordinare pentru doi elevi de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: Două medalii de aur și una de bronz...
Politică Administrație
FOTO | Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia
Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia Municipiul Alba Iulia continuă...
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...