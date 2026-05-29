29-30 mai 2026 | În „Alba Blaj” Arena, amicale România-Slovacia, la volei feminin

În „Alba Blaj” Arena, amicale România-Slovacia, la volei feminin

Reprezentativa feminină de volei a României, aflată în cantonament la Blaj, în vederea debutului la European League, va susține, în „Alba Blaj” Arena, două partide amicale în compania Slovaciei.

Antrenorii celor două echipe, Guillermo Naranjo Hernandez și Martino Volpini au convenit ca întâlnirea de vineri, 29 mai 2026 să se dispute cu porțile închise, fiind un joc școală.

Sâmbătă, 30 mai 2026, în schimb, de la ora 18:00, toți iubitorii voleiului sunt invitați să le vadă la lucru pe ”tricolore”.

România va debuta în turneul European League pe 5 iunie, la Riga, în Letonia, contra echipei gazdă.

foto – „Alba Blaj” Arena (arhivă; cu rol ilustrativ)