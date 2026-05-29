Sport

29-30 mai 2026 | În „Alba Blaj” Arena, amicale România-Slovacia, la volei feminin

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

În „Alba Blaj” Arena, amicale România-Slovacia, la volei feminin

Reprezentativa feminină de volei a României, aflată în cantonament la Blaj, în vederea debutului la European League, va susține, în „Alba Blaj” Arena, două partide amicale în compania Slovaciei.

Antrenorii celor două echipe, Guillermo Naranjo Hernandez și Martino Volpini au convenit ca întâlnirea de vineri, 29 mai 2026 să se dispute cu porțile închise, fiind un joc școală.

Sâmbătă, 30 mai 2026, în schimb, de la ora 18:00, toți iubitorii voleiului sunt invitați să le vadă la lucru pe ”tricolore”.

România va debuta în turneul European League pe 5 iunie, la Riga, în Letonia, contra echipei gazdă.

sursa: Federația Română de Volei

foto – „Alba Blaj” Arena (arhivă; cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Andrei Rațiu, performanță remarcabilă: Jucătorul din Alba a fost ales în echipa sezonului în Conference League

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

29 mai 2026

De

Andrei Rațiu, performanță remarcabilă: Jucătorul din Alba a fost ales în echipa sezonului în Conference League Andrei Rațiu, fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano, a fost inclus în cea mai bună echipă a sezonului în Conference League. Chiar dacă Rayo Vallecano a fost învinsă de Crystal Palace în ultimul act, cei de la UEFA au […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Horațiu Han și Vasile Lombrea, primarii din Alba care au jucat fotbal pentru România la Piatra Neamț, într-o întâlnire demonstrativă!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

29 mai 2026

De

Horațiu Han și Vasile Lombrea, sunt cei doi primari din Alba care au jucat fotbal pentru România la Piatra Neamț, într-o întâlnire demonstrativă! Cei doi edili din Alba, Horațiu Han (Livezile), Vasile Lombrea (Sălciua), au făcut făcut parte din echipa primarilor din România. „Tricolorii” au evoluat într-o partidă amicală la Piatra Neamț, cu Generația Ceahlăului, […]

Citește mai mult

Sport

VIDEO | Portarul albaiulian Mihai Mincă, la reeditarea duelului UEFAntastic FCSB – Rapid!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

29 mai 2026

De

Portarul albaiulian Mihai Mincă, prezent la reeditarea duelului UEFAntastic FCSB – Rapid! Albaiulianul Mihai Mincă (41 de ani) a fost prezent pe „Arcul de Triumf, la reeditarea duelului UEFAantastic, FCSB-Rapid, după două decenii de la sfertul epic de finală.  Citește și: FOTO | Mihai Mincă va da lovitura simbolică de start la meciul CSM Unirea […]

Citește mai mult