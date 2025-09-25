28 septembrie 2025 | DEMO – Finalul Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru” pe scena Teatrului Prichindel din Alba Iulia
DEMO – Finalul Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru” pe scena Teatrului Prichindel din Alba Iulia
Duminică, 28 septembrie 2025, la ora 18:30, pe scena Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia va avea loc DEMO-ul care încheie Atelierul de poetică teatrală „Ion Caramitru”.
Publicul este invitat să ia parte la acest eveniment, unde cei 11 tineri actori participanți își vor prezenta fragmentele lucrate sub îndrumarea mentorilor Marcel Iureș și Marina Constantinescu.
Citește și: 21 septembrie-4 octombrie 2025 | Expoziție omagială Ion Caramitru, la Alba Iulia: 54 de fotografii prezentate inovator, suspendate în aer
Actori din întreaga țară, deja validați de colaborările cu cei mai importanți regizori, vor aduce în fața spectatorilor sonete shakesperiene și momente de creație născute pe parcursul laboratorului teatral: Oana Predescu, Oana Jindiceanu, Cosmina Olariu, Mălina Lazăr, Laura Gabriela Oana, Mihai Munteniţă, Mihai Niţu, Iustinian Turcu, Dragoș Ioniţă, Iosif Paştina și Iulian Costea. O demonstrație vie a rostirii poetice, a libertății de expresie. și a curajului artistic.
„Așa cum spunea Shakespeare, „Lumea-ntreagă e o scenă și toți oamenii-s actori”, iar această seară va confirma puterea cuvântului de a uni emoții și generații.
Finalul atelierului nu înseamnă o încheiere, ci o deschidere. Sau, în cuvintele lui Marcel Iureș, rostite la vernisajul expoziției sale din cadrul proiectului: „Arta nu are o concluzie în timpul vieții noastre”. DEMO-ul de duminică va fi mărturia acestui adevăr – că teatrul rămâne viu și continuă să respire prin cei care îl trăiesc și îl dăruiesc publicului.
Accesul la eveniment este liber, în limita locurilor disponibile”, se arată într-un comunicat de presă.
Atelierul de poetică teatrală „Ion Caramitru” este un proiect UNITER, realizat în parteneriat cu Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba, cu sprijinul Ministerului Culturii.
Organizatori: Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România, Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia și Consiliul Județean Alba
Proiect cultural finanțat de: Ministerul Culturii
Partener: Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia
Sponsor: Julius Meinl
Partener cultural: Radio RFI România
Partener media: Ziarul Metropolis, Happ.ro, Revista Teatrul Azi, LiterNet, Radio România Cultural, Bookhub, Zile și Nopți
Partener monitorizare: mediaTRUST
Partener de mobilitate: BLUE
foto: Iustin Șurpănelu
