28 februarie 2026 | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă și depuneri de coroane și jerbe. PROGRAM
28 februarie 2026 | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă și depuneri de coroane și jerbe. PROGRAM
Sâmbătă, 28 februarie 2026, la Alba Iulia va avea loc comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan, de la ora 10.00, iar de la 10.45, pe Dealul Furcilor.
Programul activităţilor
Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan
9.50 – 10.00 Primirea invitaților;
10.00 – 10.02 Prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă;
10.02 – 10.05 Intonarea Imnului Național al României;
10.05 – 10.10 Alocuțiune privind semnificația evenimentului;
10.10 – 10.20 Depunere de coroane, jerbe, buchete de flori.
Dealul Furcilor
10.35 – 10.45 Primirea invitaților;
10.45 – 10.48 Intonarea Imnului Național al României;
10.48 – 11.00 Serviciului religios – Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia;
11.00 – 11.10 Alocuțiune privind semnificația evenimentului;
11.10 – 11.20 Depunere de coroane, jerbe, buchete de flori.
La eveniment participă reprezentanți ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba, Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase, unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcția Regională de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu,Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba, Cercul Militar Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” filiala Alba Iulia, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba, Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia, Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații, Asociația de Revoluționari ”21 Decembrie 1989” Alba Iulia, Fundația Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României, Despărțământul Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia, Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, servicii și instituții publice din județul Alba, partide politice și reprezentanți mass-media.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la el
Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la el Un bărbat în vârstă de 49 de ani, din județul Alba, urmărit la nivel național pentru furt, a fost depistat joi, 25 februarie, de polițiștii din Cluj. În urma verificărilor, asupra acestuia au fost […]
Bărbat de 49 de ani din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT și dus în Penitenciarul Aiud: 1 an și 5 luni după gratii pentru conducere sub influență
Bărbat de 49 de ani din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT și dus în Penitenciarul Aiud: 1 an și 5 luni după gratii pentru conducere sub influență Un bărbat de 49 de ani, din Teiuș, a fost reținut de polițiști după ce pe numele său a fost emis un mandat de executare a pedepsei […]
Bărbat din Vințu de Jos, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan fără permis de conducere și cu numerele provizorii expirate
Bărbat din Vințu de Jos, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan fără permis de conducere și cu numerele provizorii expirate Un bărbat de 54 de ani, din Vințu de Jos, a ajuns în arest pentru 24 de ore după ce a fost oprit în trafic de polițiști, pe o stradă din localitate. Oamenii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Doi bărbați, de 51 și 43 de ani, au beneficiat în România de transplanturi renale cu organe oferite de Bulgaria
Doi bărbați, de 51 și 43 de ani, au beneficiat în România de transplanturi renale cu organe oferite de Bulgaria...
Înscriere în clasa pregătitoare 2026: CALENDARUL pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027 a fost aprobat
CALENDARUL pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027, aprobat Calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în...
Știrea Zilei
FOTO | Primarul dintr-o comună din Alba a cerut întreruperea furnizării energiei electrice pentru utilitățile de pe raza localității: „Nu mai avem resurse financiare, pentru că încasările la buget sunt blocate din cauza neaprobării taxelor și impozitelor locale”
Primarul dintr-o comună din Alba a cerut întreruperea furnizării energiei electrice pentru utilitățile de pe raza localității Primarul comunei Almașu...
VIDEO | Gara din Teiuș, una din cele mai frumoase din țară, dar și martoră la evenimente importante din istorie, va fi readusă la gloria de odinioară, printr-o investiție de peste 16 milioane de lei
Gara din Teiuș, una din cele mai frumoase din țară, dar și martoră la evenimente importante din istorie, va fi...
Curier Județean
VIDEO | Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la el
Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la...
28 februarie 2026 | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă și depuneri de coroane și jerbe. PROGRAM
28 februarie 2026 | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia:...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!”
Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!” „PNL trebuie să rupă...
FOTO | Lucrări în desfășurare pe mai multe străzi din Teiuș: Unde se acționează
Lucrări în desfășurare pe mai multe străzi din Teiuș: Unde se acționează În această perioadă sunt în desfășurare lucrări pe...
Opinii Comentarii
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO Imediat după Revoluţie,...
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români Dragobetele, sărbătoare populară autohtonă, specifică îndeosebi zonei de sud a...