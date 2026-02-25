28 februarie – 1 martie 2026 | Târg de mărțișoare al micilor meșteșugari pe bulevardul pietonal din Cugir: „Vino să descoperi mărțișoare unicat, lucrate manual cu multă pasiune, suflet și dor de soare”
Târg de mărțișoare al micilor meșteșugari pe bulevardul pietonal din Cugir: „Vino să descoperi mărțișoare unicat, lucrate manual cu multă pasiune, suflet și dor de soare”
Pe bulvevardul pietonal Alexandru Sahia din Cugir va avea loc, în perioda 28 februarie – 1 martie 2026, între orele 9.00 și 14.00, un târg de mărțișoare.
„Primăvara se simte la Cugir! Târgul Artizanilor își deschide porțile.
Dragii noștri, mărțișorul nu este doar un obiect, este o emoție și o promisiune a primăverii. Anul acesta, micii meșteșugari cugireni au pregătit ceva cu adevărat special! Vino să descoperi mărțișoare unicat, lucrate manual cu multă pasiune, suflet și dor de soare.
Ce găsești la târg?
*Mărțișoare handmade din materiale naturale
*Broșe pictate, lut polimeric, lavandă și tehnici artizanale
*Cadouri unicat pentru doamnele și domnișoarele dragi din viața ta.
Hai să susținem comunitatea locală și să oferim daruri care spun o poveste!”, au transmis reprezentanții Centrului Cultural „Valentin Uritescu” Cugir.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
