28 decembrie 2025 – CCR, ședință importantă privind legea pensiilor speciale ale magistraților

Judecătorii Curții Constituționale urmează să se pronunțe asupra legii privind pensiile magistraților, pentru care Ilie Bolojan și-a asumat din nou răspunderea în Parlament.

Curtea Constituțională a României (CCR) va decide duminică, 28 decembrie 2025, dacă actul normativ care vizează reforma sistemului de pensii al magistraților este constituțional. Miza este una majoră, întrucât legea poate schimba fundamental regimul pensiilor de serviciu din Justiție.

Sesizarea CCR a fost făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție, care contestă Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Potrivit ÎCCJ, actul normativ „încalcă independența justiției” și „elimină, în fapt, pensia de serviciu a magistraților”.

