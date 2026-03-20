27 martie 2026 | Vernisajul expoziției Chasing Light la Alba Iulia. Sculpturi, picturi și obiecte de design unice, create de alumnii Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara, expuse la Palatul Principilor Transilvaniei

Expoziția „Chasing Light”, de la Timișoara la Londra, ajunge din 27 martie 2026 la Palatul Principilor Transilvaniei, fiind mai mult decât o expoziție – o invitație de a descoperi lumina dincolo de aparențe.

Arta pe axa Timișoara – Londra – Alba Iulia

Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara și Centrul Cultural Palatul Principilor Alba Iulia sunt promotorii și semnatarii unui nou parteneriat solid, creat din dorința comună de a oferi publicului acces la o zonă cultural-creativă mai puțin explorată la Alba Iulia, cea a artei moderne și contemporane.

Chasing Light este invitația-provocare lansată de organizatori tuturor celor care caută lumina în exprimări artistice neconvenționale, traduse bi- sau tridimensional în sculptură, pictură și obiecte de design unice, toate create de alumnii Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara.

Prima gazdă a acestei expoziții cu valențe unice a fost, în toamna lui 2025, Open House London, unul dintre festivalurile-fanion în materie de artă, cultură și arhitectură din capitala Marii Britanii.

Pentru ediția de la Alba Iulia, Chasing Light a beneficiat de un „upgrade” major, lucrările expuse la Palatul Principilor fiind considerabil mai numeroase decât cele care au putut fi admirate la Londra.

Între semnatarii lucrărilor expuse în Chasing Light Alba Iulia se regăsesc artiști contemporani recunoscuți și apreciați: Aura Bălănescu, Dinu Bodiciu, Mimi Ciora, Ciprian Ciuclea, Victor Drujiniu, Bogdan Matei, Andreea Medar, Laurian Popa, Mircea Popescu, Bogdan Rața, Cristian Sida, Miki Velciov, Victor Vulpe, Mihai Zgondoiu, Gheorghe Fikl, Elena Adorian, Andrei Neciu, Ion Gherman, Ugron Lajos, Loredana Ilie, Gavril Pop, Petrică Ștefan, Dona Arnakis, Ana Maria Szöllösi, Dan Vișovan, Claudia Feti, Cezara Pădurean, toți absolvenți ai apreciatei instituții academice timișorene.

Căutat. Revelat. Implementat.

„Povestea colaborării cu Facultatea de Arte și Design a UVT este una simplă, dar care, fără falsă modestie, ar putea fi trecută într-un eventual manual național de bune practici interinstituționale. Ne-am căutat și ne-am găsit organic, cred că ne era scris să ne găsim. Noi am venit cu ideea, ei au considerat-o foarte bună și iată-ne aici, la un pas de vernisajul primei expoziții.

Chasing Light vine cum nu se poate mai potrivit în contextul sărbătorilor care se apropie, dar, dincolo de sensul clar, deschis și luminos al temei, există și sensuri metaforice nelimitate, pe care fiecare vizitator este invitat să le descopere și să le interpreteze în registru propriu, să își lumineze calea în cel mai personal mod”, spune Robert Roman, managerul Centrului Cultural Palatul Principilor.

La rândul său, Diana Andreescu, decanul Facultății de Arte și Design a UVT, declară:

„Prezența absolvenților noștri la Alba Iulia, după succesul de la Londra, confirmă forța creativă a școlii timișorene de artă și capacitatea acesteia de a genera dialoguri culturale de anvergură. Prin Chasing Light, nu expunem doar obiecte de artă, ci validăm un parteneriat strategic care conectează excelența academică cu spații istorice de prestigiu. Este o mândrie să vedem cum viziunea artiștilor noștri transformă și reîmprospătează percepția asupra spațiului muzeal, oferind comunității o experiență estetică vibrantă și contemporană”.

Vernisajul expoziției Chasing Light va avea loc vineri, 27 martie 2026, de la ora 17:00, la Palatul Principilor Transilvaniei, în Sala Mihai Viteazul, și va fi completat de lansarea de carte a artiștilor participanți.

Creațiile alumnilor timișoreni, deveniți între timp artiști recunoscuți și consacrați, vor rămâne la Alba Iulia timp de aproape două luni, până pe 24 mai 2026. Expoziția temporară Chasing Light va putea fi vizitată gratuit, ca bonus la orice bilet de intrare achiziționat pentru Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei.

Accesul la expoziție se face prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, str. Militari nr. 4, Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI