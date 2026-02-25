27 februarie 2026 | 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, marcați la Abrud: „Moment de reculegere și respect”

Împlinirea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan va fi marcată, vineri, 27 februarie 2026, la Abrud.

Evenimentul comemorativ va avea loc la Biblioteca Orășenească „Marin Preda” din Abrud.

„Vineri, 27 februarie, de la ora 12:00, la Biblioteca Orășenească,,Marin Preda” din Abrud, vă invităm cu drag să fiți alături de noi într-un moment de reculegere şi respect.

Împreună, vom marca 241 de ani de la sacrificiul celor trei eroi ai națiunii noastre – Horea, Cloşca și Crişan, martirizați în 1785.

Evenimentul reprezintă un moment de reculegere şi respect faţă de sacrificiul lor, precum şi o ocazie de a ne reaminti valorile pentru care au luptat: libertatea, dreptatea şi unitatea.

Vă aşteptăm să cinstim împreună memoria celor care, prin jertfa lor, au scris o pagină de neuitat în istoria noastră!”, se arată într-un mesaj al primarului orașului Abrud, Radu Tuhuț.

An de an, la data de 28 februarie, în spațiul românesc este comemorat martiriul lui Horea și Cloșca, conducători ai Răscoalei țărănești din 1784, executați prin tragere pe roată la Alba Iulia în anul 1785. Al treilea conducător al Răscoalei țărănești, Crișan, s-a spânzurat în închisoare înainte de execuție. foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

