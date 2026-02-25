27 februarie 2026 | 241 de ani de la martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, comemorați la Alba Iulia. Momente artistice și demers istoric dedicate Răscoalei din 1784
241 de ani de la martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, comemorați la Alba Iulia. Momente artistice și demers istoric dedicate Răscoalei din 1784
Cei 241 de ani de la martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan vor fi marcați la Alba Iulia printr-o serie de momente culturale și istorice.
Evenimentul, programat vineri, 27 februarie 2026, la Atrium Centurionum din cadrul Sediului Administrativ al Județului Alba, va reuni intervenții științifice, prezentări artistice și momente muzicale dedicate memoriei liderilor Răscoalei din 1784.
Anunțul a fost făcut de Centrul de Cultură Augustin Bena Alba care a scris, pe o rețea de socializare, următoarele:
,,Într-un cadru simbolic, profund ancorat în memoria locului, evenimentul dedicat împlinirii a 241 de ani de la martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, organizat de Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, va reafirma rolul fundamental al Cetății Alba Carolina în configurarea conștiinței istorice românești.
Organizat în Spațiul Atrium Centurionum al Sediului Administrativ al Județului Alba, evenimentul va depăși granița unei simple comemorări, asumându-și dimensiunea unei intervenții culturale cu relevanță istoriografică.
Cu această ocazie, manifestarea va aduce în prim-plan o premieră istorică, o contribuție documentară semnificativă, consolidând cercetarea istoriei locale și oferind publicului o perspectivă clară asupra unuia dintre episoadele decisive ale Răscoalei din 1784: identificarea locului exact al întemnițării lui Crișan în Cetatea Alba Carolina.
Într-un context cultural în care memoria trebuie argumentată și fundamentată științific, acest demers va avea valoarea unei restituiri.
Programul artistic va fi conceput într-o logică narativă coerentă, în care muzica, artele vizuale și intervențiile istorice vor funcționa complementar.
Momentul de deschidere, „Marșul lui Horea și capodopere românești”, interpretat de Cvartetul de coarde al Județului Alba, va construi o atmosferă de gravitate și demnitate. Repertoriul românesc ales va sublinia continuitatea idealului național în cultura muzicală, articulând sonor un discurs al rezistenței și al identității.
Prezentarea lucrării „Portretul lui Horea”, semnată de artistul Ioan Costande și oferită publicului prin amabilitatea lui Costi Barbu, va aduce în spațiul evenimentului o dimensiune vizuală profund personalizată.
În aceeași cheie a materializării memoriei, lucrarea de artă a sculptorului Darius Hulea, „Bustul lui Horea”, va propune o imagine între expresivitatea realistă și monumentalitatea simbolică. Intervenția explicativă susținută de specialiști ai Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia va contextualiza opera în dinamica reprezentării identitare contemporane.
Un punct de maxim interes științific îl va constitui prezentarea privind noul spațiu memorial dedicat temei lui Crișan. Argumentarea istorică, fundamentată pe cercetare arhivistică și corelări topografice, va fixa în mod riguros locul detenției, transformând un spațiu urban într-un reper de memorie asumat și explicit.
Recitalul „Glas de jertfă și credință”, susținut de Pr. Doru Gheaja, va închide manifestarea într-o tonalitate spirituală, reamintind că jertfa martirilor nu poate fi desprinsă de dimensiunea credinței și a verticalității morale. Momentul va oferi o concluzie afectivă unui demers construit, în ansamblu, pe rigoare și respect.
Prin coerența programului și prin articularea echilibrată între cercetare, artă și ceremonial, evenimentul va demonstra că memoria istorică este o responsabilitate culturală.
Identificarea locului exact al întemnițării lui Crișan va reprezenta un act de clarificare și asumare publică.
La 241 de ani de la sacrificiul lor, Horea, Cloșca și Crișan vor rămâne repere de verticalitate. Iar atunci când istoria este tratată cu rigoare și cultură, memoria devine TEMELIE”, se arată într-un comunicat transmis de Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba.
