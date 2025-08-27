27 august 2025 | Judecătoria Alba Iulia și Judecătoria Aiud își suspendă activitatea: Se solicită ferm retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor

27 august 2025 | Judecătoria Alba Iulia și Judecătoria Aiud își suspendă activitatea

Judecătoria Alba Iulia și Judecătoria Aiud au anunțat supendarea activității începând de miercuri, 27 august 2025.

„Astăzi, 26.08.2025, s-a desfăşurat Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Alba Iulia, în scopul exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei.

Adunarea generală a judecătorilor a hotărât următoarele:

Art. 1: Solicită ferm reprezentanţilor puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă.

Art. 2: Solicită ferm retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Art. 3: Stabileşte restrângerea temporară a activităţii de judecată la nivelul Judecătoriei Alba Iulia, începând cu data de 27.08.2025 şi până la retragerea proiectului de lege, respectiv amânarea cauzelor aflate pe rolul instanţei, cu excepţia cauzelor care au următoarele obiecte:

1. În materie non penală:

– ordonanță președințială, în materia minori și familie, în cazurile ce vizează situații de risc care pot pune în pericol viața și integritatea minorilor și necesitatea acordării/stabilirii de tratamente medicale;

– suspendare provizorie;

– internare medicală nevoluntară;

– ordin de protecție;

– incidentele procedurale în cauzele mai sus menţionate, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și completare a hotărârii;

– orice alte cereri care vizează situații excepționale, ce pot fi considerate de urgență deosebită.

2. În materie penală:

– toate cauzele de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cu excepția contestației privind durata procesului și contestație măsuri asiguratorii;

– cauzele în care termenul de prescripție al răspunderii penale se împlinește în mai puțin de 12 luni de la data prezentei hotărâri;

– măsurile preventive;

– măsurile de siguranță cu caracter medical;

– incidentele procedurale în cauzele mai sus menţionate, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și completare a hotărâri, înlăturare omisiuni;

– orice alte cereri care vizează situații excepționale, ce pot fi considerate de urgență deosebită.

Art. 4: Judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare (cu excepţia judecării cauzelor, în afara cazurilor menţionate în art. 3).

La adoptarea hotărârii, judecătorii Judecătoriei Alba Iulia au avut în vedere că „acţiunile agresive susţinute şi lipsite de fundament ale decidenților politici, la care asistăm, probează o nevoie fără precedent a acestora de aservire, prin disoluţie, a puterii judecătoreşti. Este în mod ferm necesar ca, în exercitarea prerogativelor constituţionale de putere în stat, să atragem atenţia asupra riscului iminent de distrugere a statului de drept. Demersul nostru are ca premisă respectul faţă de cetăţeni şi solidaritatea cu aceştia, pentru ca dreptul de acces la justiţie să nu devină o iluzie”, se arată într-un comunicat de presă al Judecătoriei Alba Iulia.

„La data de 26.08.2025, s-a desfăşurat Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Aiud, în scopul exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei. Adunarea generală a judecătorilor a hotărât următoarele:

Art. 1 Solicită ferm retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Art. 2 Solicită ferm reprezentanţilor puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă.

Art. 3 Începând cu data de 27.08.2025 şi până la retragerea proiectului de lege, suspendă soluţionarea cauzelor, cu excepţia următoarelor categorii:

1. În materie non penală, cauzele având următoarele obiecte:

– ordonanță președințială, în materia minori și familiei, în cazurile ce vizează situații care pot pune în pericol viața și integritatea minorilor și necesitatea acordării/stabilirii de tratamente medicale;

– suspendare provizorie;

– internare medicală nevoluntară;

– ordin de protecție;

– incidentele procedurale în cauzele sus menţionate, inclusiv cererile de

îndreptare, lămurire și completare a hotărârii;

– orice alte cereri care vizează situații excepționale, ce pot fi considerate de

urgență deosebită.

2. În materie penală, cauzele având următoarele obiecte:

– toate cauzele de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cu excepția contestației privind durata procesului și contestație măsuri asiguratorii;

– cauzele în care termenul de prescripție al răspunderii penale se împlinește în mai puțin de 12 luni de la data prezentei hotărâri;

– măsurile preventive;

– măsurile de siguranță cu caracter medical;

– întreruperea executării pedepsei – pe caz medical;

– cauzele urgente de competenţa judecătorului delegat cu executarea;

– incidentele procedurale în cauzele sus menţionate, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și completare a hotărâri, înlăturare omisiuni.

Art. 4 Judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare (cu excepţia judecării cauzelor, în afara cazurilor menţionate în art. 3).

Demersul are ca premisă respectul faţă de cetăţeni şi solidaritatea cu aceştia pentru ca dreptul de acces la justiţie să nu devină o iluzie, fiind necesar ca, în exercitarea prerogativelor constituţionale de putere în stat, să atragem atenţia asupra riscului iminent de distrugere a statului de drept”, se arată într-un comunicat de presă al Judecătoriei Aiud.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI