27-29 martie 2026 | „Târgul Grădinarului”, în Cetatea Alba Carolina: Participă peste 65 de expozanți. PROGRAMUL ediției a XVI-a

Ioana Oprean

Târgul Grădinarului

27-29 martie 2026 | „Târgul Grădinarului”, în Cetatea Alba Carolina: Participă peste 65 de expozanți. PROGRAMUL ediției a XVI-a

„Târgul Grădinarului” revine în weekend-ul 27-29 martie 2026, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina, între orele 10:00 – 18:00, cu cea de-a XVI-a ediție.

Din programul de anul acesta nu lipsesc atelierele pentru copii și standuri de carte, oferta educațională a liceelor de profil din Alba, demonstrații tehnice și de specialitate, spectacol de teatru și dansuri.

Deschiderea oficială a Târgul Grădinarului va avea loc vineri, 27 martie 2026, începând cu ora 11.00, în spaţiul situat pe latura de vest a Cetăţii Alba Carolina. Evenimentul, ajuns la cea de-a XVI-a ediţie, se va desfăşura în perioada 27-29 martie, între orele 10.00-18.00 şi este organizat de Consiliul Judeţean Alba, împreună cu Primăria Alba Iulia şi Grupurile de Acţiune Locală Pe Mureş şi pe Târnave, Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare, Ţara Secaşelor Alba – Sibiu, Valea Ampoiului – Valea Mureşului.

La ediţia din acest an a Târgului Grădinarului vor fi prezenţi peste 65 de expozanţi, care vor oferi vizitatorilor o gamă variată de produse (flori, semințe, bulbi, butași, pomi fructiferi, viță de vie, material săditor), precum și servicii de consultanță în amenajarea spaţiului verde. De asemenea, specialiști în domeniu agricol vor veni în sprijinul celor interesați cu demonstrații practice și cu informaţii actualizate despre cele mai recente oportunităţi de finanţare disponibile în acest sector.

PROGRAM Târgul Grădinarului 2026

Ediţia a XVI-a, Latura de vest a Cetăţii Alba Carolina Alba Iulia, între orele 10:00 – 18:00

Vineri, 27 martie 2026

11:00 Deschiderea oficială a evenimentului

10:00 – 15:00 Pagini din grădina fermecată – atelier de lectură şi colorat pentru copii şi stand de carte
Aventură în natură – concurs de întrebări și ghicitori pentru copii
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”Alba

10:00 – 16:00 Din istoria ilustrației botanice – artiste și artiști din secolele XVII-XIX expoziţie
Ateliere creativ-educative pentru copii:
Grădina într-un colaj vesel
Felicitări handmade cu motive florale
Corespondenţă de primăvară – cărţi poştale cu mesaj floral
Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia

13:00 – 13:30 Fii agriCOOL! – oferta educaţională a liceelor cu profil agricol
Prezentare: Floralis şi Design Construct – firme de exerciţiu, Liceul Tehnologic Aiud

Sâmbătă, 28 martie 2026

10:00 – 16:00 File din grădina fermecată – atelier de lectură şi colorat pentru copii şi stand de carte
Aripi și petale din hârtie – atelier de origami pentru copii
Aventură în natură – concurs de întrebări și ghicitori despre natură
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”Alba

10:00 – 16:00 Gănduri de primăvară – cărţi poştale cu mesaj floral
Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia

13:00 – 13:30 Dansul primăverii – grupa de majorete „Cheers”, Ocna Mureş

14:00 – 14:30 Roboţi şi tehnologie în grădinărit – demonstraţie tehnică, Landscape Universal SRL

15:00 – 15:30 Grădini cu dichis – lansare revistă şi demonstraţie de specialitate, Petra Pavaje SRL

Duminică, 29 martie 2026

10:00 – 16:00 Veşti de primăvară – cărţi poştale cu mesaj floral
Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia

11:30 – 12:30 Piticii plantează – atelier de plantat pentru copii

12:30 – 13:30 Fata babei şi fata moşneagului – spectacol de teatru pentru copii
Teatrul de păpuşi „Prichindel”Alba Iulia

13:30 – 14:00 Arta tunderii arborilor ornamentali – demonstraţie practică, Boroş Cristian

14:00 – 14:30 Aranjamente florale în jardiniere – demonstraţie tehnică, Landscape Universal SRL

Curier Județean

ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini avariate după o coliziune în cartierul Partoș

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

24 martie 2026

De

ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini avariate după o coliziune în cartierul Partoș Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 14.00, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit în cartierul Partoș. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în Partoș. Este […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Peste 200 de persoane și mașini verificate de polițiști la Galda de Jos: Amenzi de aproape 3.400 lei și un permis de conducere reținut

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

24 martie 2026

De

Peste 200 de persoane și mașini verificate de polițiști la Galda de Jos: Amenzi de aproape 3.400 lei și un permis de conducere reținut Polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au desfășurat la data de 23 martie 2026, o acțiune, pe raza localității Galda de Jos, care a avut drept scop menținerea […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Trei elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia calificați la fazele naționale ale Olimpiadei de Științe Socio-Umane 2026: Performanțe la Economie și Filosofie

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

24 martie 2026

De

Trei elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia calificați la fazele naționale ale Olimpiadei de Științe Socio-Umane 2026: Performanțe la Economie și Filosofie Pasiunea elevilor militari albaiulieni pentru studiu depășește sfera disciplinelor reale, aceștia aplecându-se cu mare interes și asupra disciplinelor socio-umane. Prin perseverență, studiu temeinic și implicarea continuă a cadrelor didactice, elevii obțin rezultate […]

Citește mai mult