27-29 martie 2026 | „Târgul Grădinarului”, în Cetatea Alba Carolina: Participă peste 65 de expozanți. PROGRAMUL ediției a XVI-a

„Târgul Grădinarului” revine în weekend-ul 27-29 martie 2026, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina, între orele 10:00 – 18:00, cu cea de-a XVI-a ediție.

Din programul de anul acesta nu lipsesc atelierele pentru copii și standuri de carte, oferta educațională a liceelor de profil din Alba, demonstrații tehnice și de specialitate, spectacol de teatru și dansuri.

Deschiderea oficială a Târgul Grădinarului va avea loc vineri, 27 martie 2026, începând cu ora 11.00, în spaţiul situat pe latura de vest a Cetăţii Alba Carolina. Evenimentul, ajuns la cea de-a XVI-a ediţie, se va desfăşura în perioada 27-29 martie, între orele 10.00-18.00 şi este organizat de Consiliul Judeţean Alba, împreună cu Primăria Alba Iulia şi Grupurile de Acţiune Locală Pe Mureş şi pe Târnave, Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare, Ţara Secaşelor Alba – Sibiu, Valea Ampoiului – Valea Mureşului.

La ediţia din acest an a Târgului Grădinarului vor fi prezenţi peste 65 de expozanţi, care vor oferi vizitatorilor o gamă variată de produse (flori, semințe, bulbi, butași, pomi fructiferi, viță de vie, material săditor), precum și servicii de consultanță în amenajarea spaţiului verde. De asemenea, specialiști în domeniu agricol vor veni în sprijinul celor interesați cu demonstrații practice și cu informaţii actualizate despre cele mai recente oportunităţi de finanţare disponibile în acest sector.

PROGRAM Târgul Grădinarului 2026

Ediţia a XVI-a, Latura de vest a Cetăţii Alba Carolina Alba Iulia, între orele 10:00 – 18:00

Vineri, 27 martie 2026

11:00 Deschiderea oficială a evenimentului

10:00 – 15:00 Pagini din grădina fermecată – atelier de lectură şi colorat pentru copii şi stand de carte

Aventură în natură – concurs de întrebări și ghicitori pentru copii

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”Alba

10:00 – 16:00 Din istoria ilustrației botanice – artiste și artiști din secolele XVII-XIX expoziţie

Ateliere creativ-educative pentru copii:

Grădina într-un colaj vesel

Felicitări handmade cu motive florale

Corespondenţă de primăvară – cărţi poştale cu mesaj floral

Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia

13:00 – 13:30 Fii agriCOOL! – oferta educaţională a liceelor cu profil agricol

Prezentare: Floralis şi Design Construct – firme de exerciţiu, Liceul Tehnologic Aiud

Sâmbătă, 28 martie 2026

10:00 – 16:00 File din grădina fermecată – atelier de lectură şi colorat pentru copii şi stand de carte

Aripi și petale din hârtie – atelier de origami pentru copii

Aventură în natură – concurs de întrebări și ghicitori despre natură

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”Alba

10:00 – 16:00 Gănduri de primăvară – cărţi poştale cu mesaj floral

Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia

13:00 – 13:30 Dansul primăverii – grupa de majorete „Cheers”, Ocna Mureş

14:00 – 14:30 Roboţi şi tehnologie în grădinărit – demonstraţie tehnică, Landscape Universal SRL

15:00 – 15:30 Grădini cu dichis – lansare revistă şi demonstraţie de specialitate, Petra Pavaje SRL

Duminică, 29 martie 2026

10:00 – 16:00 Veşti de primăvară – cărţi poştale cu mesaj floral

Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia

11:30 – 12:30 Piticii plantează – atelier de plantat pentru copii

12:30 – 13:30 Fata babei şi fata moşneagului – spectacol de teatru pentru copii

Teatrul de păpuşi „Prichindel”Alba Iulia

13:30 – 14:00 Arta tunderii arborilor ornamentali – demonstraţie practică, Boroş Cristian

14:00 – 14:30 Aranjamente florale în jardiniere – demonstraţie tehnică, Landscape Universal SRL

