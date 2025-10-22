26 octombrie 2025 | „Târgul Cepei” la Săsciori: Degustare și vânzare de produse tradiționale locale, însoțite de cântec și voie bună, acompaniate de un spectacol folcloric
„Târgul Cepei" la Săsciori: Degustare și vânzare de produse tradiționale locale, însoțite de cântec și voie bună, acompaniate de un spectacol folcloric
Târgul Cepei se întoarce cu o nouă ediție și în acest an la Săsciori, organizat pe data de 26 octombrie 2025.
Evenimentul o să aibă loc în Piața agroalimentară din Săsciori, începând cu ora 9.00. Doritorii vor putea să guste și să cumpere produse tradiționale locale.
Cântecul si voia bună vor fi întreținute de un spectacol folcloric prezentat de Andreea Bogdan. Evenimentul este organizat de către Primăria Comunei Săsciori.
,,Doamne, a venit iar timpul
Cum venea de atâtea ori
Să merg de Sfântul Dumitru
La târgul de la Săsciori”, au transmis organizatorii evenimentului.
