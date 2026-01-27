Curier Județean

26 ianuarie – 1 februarie 2026 | ROADPOL – SPEED: Polițiștii din Alba, acțiuni pentru combaterea vitezei. Trei permise reținute și aproape 20 de abateri contravenționale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de minute

în

De

Polițiștii rutieri din Alba desfășoară, în această perioadă, acțiuni ample pentru combaterea vitezei excesive pe drumurile publice din județ, în cadrul Planului de acțiune ROADPOL – SPEED.

În prima zi au fost constatate 19 abateri contravenționale, dintre care 14 pentru depășirea limitei legale de viteză, fiind reținute și trei permise de conducere.

Potrivit IPJ Alba, în perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, la nivelul județului Alba, se desfășoară acțiuni specifice în cadrul Planului de acțiune ROADPOL – SPEED, având ca obiectiv principal combaterea nerespectării regimului legal de viteză pe drumurile publice.

Activitățile sunt coordonate de Serviciul Rutier Alba, iar polițiștii rutieri vor acționa zilnic pe principalele artere de circulație din județ, utilizând mijloacele tehnice din dotare, pentru prevenirea și combaterea excesului de viteză.

Viteza neadaptată sau depășirea limitelor legale reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave, soldate cu pierderi de vieți omenești și vătămări corporale severe.

Polițiștii rutieri subliniază faptul că scopul acestor acțiuni nu este aplicarea unui număr cât mai mare de sancțiuni, ci creșterea gradului de siguranță rutieră și responsabilizarea participanților la trafic, precum și identificarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța publică.

Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte limitele legale de viteză, să adopte o conduită preventivă și să înțeleagă că siguranța are prioritate.

26 ianuarie 2026 – prima zi, primele sancțiuni aplicate de polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene Alba

19 abateri de natură contravențională, dintre care 14 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, fiind reținute 3 permise de conducere.

