26 februarie – 4 martie 2026 | Săptămâna Protecției Civile în Alba: ,,Ziua Porților Deschise” în sediile subunităților de intervenție din județ, exerciții e evacuare și adăpostire în școli și instituții publice, activități de informare

În perioada 26 februarie – 4 martie 2026, ISU Alba organizează săptămâna Protecției Civile. Va fi organizată ,,Ziua Porților Deschise” în sediile subunităților de intervenție din județ, exerciții e evacuare și adăpostire în școli și instituții publice, dar și activități de informare.

,,Pentru a marca împlinirea a 93 de ani de la înființarea Protecției Civile, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al Județului Alba va desfășura, în perioada 26 februarie – 4 martie, o serie de activități care presupun informarea preventivă a cetățenilor, cât și pregătirea acestora în diferite situații de urgență, în mai multe localități ale județului nostru”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

-26.02 – 04.03.2026, se va organiza evenimentul „Zilele Porților Deschise” la toate sediile subunităților de intervenție (Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Câmpeni, Blaj) în cadrul cărora, în intervalul orar 10.00 – 14.00, cei interesați se pot bucura de expoziția de tehnică și mijloace de intervenție, și pot asista la prezentarea misiunilor specifice protecției civile;

-26.02 – 04.03.2026, inspectorii de prevenire din cadrul ISU ALBA vor fi prezenți în spațiile cu afluență mare de persoane (mall-uri, centre comerciale, mijloace de transport în comun etc.), unde vor disemina mesaje preventive;

-26.02 – 04.03.2026, acțiuni teoretice și practice de instruire în școli privind tehnicile de acordare a prim ajutorului și modul de comportare specific tipurilor de risc generatoare de situații de urgență;

-26.02 – 04.03.2026, vor fi organizate exerciții e evacuare și adăpostire în școli și instituții publice. Aceste acțiuni au scopul de a educa populația și de a forma reflexe corecte în cazul unor dezastre;

-04.03.2024, MIERCUREA SIRENELOR – exercițiu de alarmare publică;

-28.02.2026, colegii din cadrul ISU Alba – UPU SMURD ALBA vor fi prezenți în incinta Carolina Mall, începând cu ora 13.00 pentru a vă învăța metodele de acordare a primului ajutor, cum să acționezi în cazul unor situații de urgență, prezentarea ofertei eucaționale, dar și despre activitatea și modul de intervenție al salvatorilor .

-01.03.2026, colegii din cadrul ISU Alba – UPU SMURD ALBA vor fi prezenți în incinta Alba Mall, începând cu ora 13.00 pentru a vă învăța metodele de acordare a primului ajutor, cum să acționezi în cazul unor situații de urgență, prezentarea ofertei eucaționale, dar și despre activitatea și modul de intervenție al salvatorilor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI