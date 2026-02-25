Curier Județean

26 februarie – 4 martie 2026 | Săptămâna Protecției Civile în Alba: ,,Ziua Porților Deschise" în sediile subunităților de intervenție din județ, exerciții e evacuare și adăpostire în școli și instituții publice, activități de informare

În perioada 26 februarie – 4 martie 2026, ISU Alba organizează săptămâna Protecției Civile. Va fi organizată ,,Ziua Porților Deschise” în sediile subunităților de intervenție din județ, exerciții e evacuare și adăpostire în școli și instituții publice, dar și activități de informare.

,,Pentru a marca împlinirea a 93 de ani de la înființarea Protecției Civile, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al Județului Alba va desfășura, în perioada 26 februarie – 4 martie, o serie de activități care presupun informarea preventivă a cetățenilor, cât și pregătirea acestora în diferite situații de urgență, în mai multe localități ale județului nostru”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

-26.02 – 04.03.2026, se va organiza evenimentul „Zilele Porților Deschise” la toate sediile subunităților de intervenție (Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Câmpeni, Blaj) în cadrul cărora, în intervalul orar 10.00 – 14.00, cei interesați se pot bucura de expoziția de tehnică și mijloace de intervenție, și pot asista la prezentarea misiunilor specifice protecției civile;

-26.02 – 04.03.2026, inspectorii de prevenire din cadrul ISU ALBA vor fi prezenți în spațiile cu afluență mare de persoane (mall-uri, centre comerciale, mijloace de transport în comun etc.), unde vor disemina mesaje preventive;

-26.02 – 04.03.2026, acțiuni teoretice și practice de instruire în școli privind tehnicile de acordare a prim ajutorului și modul de comportare specific tipurilor de risc generatoare de situații de urgență;

-26.02 – 04.03.2026, vor fi organizate exerciții e evacuare și adăpostire în școli și instituții publice. Aceste acțiuni au scopul de a educa populația și de a forma reflexe corecte în cazul unor dezastre;

-04.03.2024, MIERCUREA SIRENELOR – exercițiu de alarmare publică;

-28.02.2026, colegii din cadrul ISU Alba – UPU SMURD ALBA vor fi prezenți în incinta Carolina Mall, începând cu ora 13.00 pentru a vă învăța metodele de acordare a primului ajutor, cum să acționezi în cazul unor situații de urgență, prezentarea ofertei eucaționale, dar și despre activitatea și modul de intervenție al salvatorilor .

-01.03.2026, colegii din cadrul ISU Alba – UPU SMURD ALBA vor fi prezenți în incinta Alba Mall, începând cu ora 13.00 pentru a vă învăța metodele de acordare a primului ajutor, cum să acționezi în cazul unor situații de urgență, prezentarea ofertei eucaționale, dar și despre activitatea și modul de intervenție al salvatorilor.

