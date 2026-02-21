26 februarie 2026 | Spectacolul „Comedie Neagră”, prezentat de Grupul Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Spectacolul „Comedie Neagră”, prezentat de Grupul Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Compania de teatru Skepsis vă invită, joi, 26 februarie 2026, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, la spectacolul „Comedie Neagră”, după P.Shaffer, o comedie în care măștile pe care le purtăm în fața celorlalți cad la granița dintre lumină și întuneric.

Un tânăr cuplu așteaptă un oaspete important care se lasă așteptat – un milionar colecționar de artă. Totul trebuie să fie bine pus la punct pentru a impresiona dar seara e pe cale să devină una complicată pentru cei doi.

Intriga se țese treptat între lumină și întuneric, unde șansa poate să surâdă dar și să lovească în mod neașteptat personajele, care deși se așteaptă la ce e mai bun, vor trebui să fie pregătite pentru orice. Comedia Neagră este un spectacol care ne vorbește despre dragoste, despre lupta pentru afrmare, despre șansă și neșansă, despre minciună și sinceritate.

Biletele (30 lei pt adulți; 15 lei pentru elevi, studenți și pensionari) pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților începând de marți, 24.02.2026, între orele 10.00-15.00 sau în ziua spectacolului până la ora 18.30 – fondurile obținute sunt direcționate spre susținerea proiectului cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2026”.

Evenimentul este prezentat în cadrul #yoUthNITED Alba Iulia Capitala Tineretului 2026 – fiind pregătit și organizat prin proiectul cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2026!” – un proiect care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează annual tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba

Noutăți și detalii despre companie și proiectele și evenimentele pe care le desfășoară compania de teatru Skepsis se pot găsi accesând site-ul oficial: www.teatrulskepsis.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI