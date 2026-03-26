26-30 martie 2026 | Informare meteo de vremea rea în Alba și alte zone din țară. Cod galben de vânt puternic și ploi. Ninsori și strat de zăpadă la munte
26-30 martie 2026 | Informare meteo de vremea rea în Alba și alte zone din țară. Cod galben de vânt puternic și ploi. Ninsori și strat de zăpadă la munte
Meteorologii ANM au emis joi, 26 martie 2026, o informare meteo de vreme rea valabilă în intervalul 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00. Vor fi intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte ninsori și strat de zăpadă
Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45…55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.
De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, la început în Carpații Meridionali apoi și în restul zonelor montane va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent și va fi viscol.
Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și local de peste 40…60 l/mp, cu precădere în sud-vestul și sudul țării, precum și în zonele montane. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud izolat vor fi descărcări electrice.
COD GALBEN 27 martie, ora 05:00 – 27 martie, ora 22:00
Zone afectate: sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și sud-vestul Dobrogei
În intervalul menționat, în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și în sud-vestul Dobrogei vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90…100 km/h.
COD GALBEN 27 martie, ora 05:00 – 27 martie, ora 22:00
În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula local 20…30 l/mp. Va ploua, iar în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
26-30 martie 2026 | Informare meteo de vremea rea în Alba și alte zone din țară. Cod galben de vânt puternic și ploi. Ninsori și strat de zăpadă la munte
26-30 martie 2026 | Informare meteo de vremea rea în Alba și alte zone din țară. Cod galben de vânt...
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
