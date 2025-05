26-30 mai 2025 | Eveniment internațional cu participanți din 9 țări la Universitatea din Alba Iulia: În premieră în mediul academic din România, competiție de debate în domeniul Educație Fizică și Sport

În perioada 26-30 mai 2025, Departamentul de Educație Fizică și Sport din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează, sub egida programului Erasmus+, un proiect Blended Intensive Program (BIP), intitulat „Modelling a balanced future: importance of science, education and physical games in contemporary societies”.

Manifestarea complexă de la UAB are loc în parteneriat cu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie, din Polonia, Instituto Politécnico de Beja din Portugalia, Karamanoglu Mehmetbey University din Turcia, Lietuvos Sporto Universitetas din Lituania, Novia University of Applied Sciences din Finlanda, Universidad de Huelva din Spania, Università del Salento din Italia, Università Telematica Pegaso din Italia, University of Veliko Tarnovo „St. Cyril and St. Methodius” din Bulgaria și University of Zielona Gora din Polonia.

În activitățile incluse în program sunt angrenați 47 de studenți și 19 cadre didactice de la cele 11 universități partenere din 9 țări și încearcă să răspundă la provocările societății contemporane prin oferirea de seminarii pe teme de mare actualitate, precum alfabetizare fizică, stiluri de viață sănătoase, îmbătrânire activă sau importanța pauzelor active.

În completarea acestora vin workshopurile pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial prin instrumentele Drivhuset Norden și Neuron Spectrum AM pentru monitorizarea activității neuronale în diverse situații.

Pe lângă metodele de transmitere a informației și cunoștințelor într-un context educațional, deja menționate, am urmărit diversificarea prin organizarea unor evenimente cu caracter practic și specific cu implicarea atât a colegilor de la Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing, cât a instituțiilor din mediul privat sau ale statului.

Astfel, în data de 27 mai 2025, între orele 9.00-12.00, se va desfășura în șanțurile cetății Alba Iulia, în apropierea grădinii japoneze, un Pentatlon Dacic mixt, dezvoltat în parteneriat cu Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia, Crucea Roșie Română filiala Alba și Secția de arc a Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia – Sagittari, cu scopul de a promova patrimoniul cultural la nivel internațional.

În data de 29 mai 2025, între orele 9.00-12.00, va fi organizat un workshop participativ în Ighiu împreună cu partenerii de la Tabara Happy Faces, unde studenții implicați în activitățile din cadrul BIP-ului vor avea oportunitatea de a lucra cu grupuri de copii cu vârsta cuprinsă între 10 și 11 ani.

Programul evenimentului va culmina în data de 30 mai 2025, începând cu ora 9.00, în Amfiteatrul A9 al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu prima competiție oficială de debate în domeniul Educație Fizică și Sport din mediul academic românesc în context european, abordând teme de actualitate cu scopul găsirii unor soluții pe termen lung.

Coordonatorul și inițiatorul programului conf. univ. dr. Hăisan Angel-Alex dorește să-și exprime mulțumirea pe această cale în primul rând pentru existența programului Erasmus, fără de care nu ar fi fost posibilă organizarea acestui eveniment, colegilor de la Centrul Pentru Relații Internaționale pentru sprijin, colegilor din cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport pentru implicare și nu în ultimul rând tuturor instituțiilor care au dat curs invitației de a participa ca parteneri.

