26-29 martie 2026 | Antreprenori, economiști și tineri interesați de relația dintre credință și viața profesională se întâlnesc la Mănăstirea Oașa: Un dialog despre bogăție și sărăcie
Antreprenori, economiști și tineri interesați de relația dintre credință și viața profesională se vor întâlni la Mănăstirea Oașa, în perioada 26–29 martie 2026, pentru o serie de conferințe și activități dedicate reflecției asupra modului în care valorile creștine pot orienta succesul profesional și responsabilitatea socială în România de astăzi.
Evenimentul este organizat sub egida comunităților CLARO și ARVUNA și își propune să creeze un spațiu de dialog între mediul economic și cel spiritual.
Un dialog despre bogăție și sărăcie
Punctul central al programului va fi conferința-podcast intitulată „Bogăție și sărăcie. O perspectivă creștină din România”, susținută de Sever Voinescu și moderată de jurnalistul Dan Andronic.
Sever Voinescu este redactor-șef al revistei Dilema Veche și realizator al emisiunii „Europa Christiana” la Trinitas TV. De-a lungul carierei sale a activat în avocatură și diplomație, fiind și Consul General al României la Chicago. Este cunoscut pentru analizele sale despre conservatorism și despre relația dintre teologie, cultură și viața publică.
Dan Andronic, jurnalist cu peste trei decenii de experiență în presa scrisă și televiziune, director general al publicației Evenimentul Zilei și consultant politic, va modera dialogul despre relația românilor cu prosperitatea, responsabilitatea și credința.
Între conferințe și experiența locului
Pe lângă conferințe și discuții, participanții vor lua parte la programul zilnic al mănăstirii, care include:
• Activități practice („ascultări”) – implicarea în munci gospodărești din viața comunității monahale;
• Slujbe religioase – participarea la Liturghia Darurilor Înainte Sfințite și la Denia Acatistului Maicii Domnului;
• Dialoguri cu părinții – sesiuni de întrebări și răspunsuri cu Părinții de la Oașa despre echilibrul dintre viața profesională și cea spirituală.
Evenimentul se adresează în special antreprenorilor, economiștilor, studenților și tuturor celor interesați de legătura dintre viața economică și valorile creștine.
Înscrieri și detalii
Masa și cazarea sunt asigurate gratuit de către Mănăstirea Oașa pe toată durata evenimentului.
Înscrieri se pot face accesând link-ul disponibil pe site-ul organizatorilor.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | AMENZI de 200.000 de lei date de Garda de Mediu după verificări la depozite şi terminale de produse petroliere din Alba şi alte 2 județe: Măsurile dispuse
AMENZI de 200.000 de lei date de Garda de Mediu după verificări la depozite şi terminale de produse petroliere din...
Cum va fi VREMEA în Transilvania și în celelalte regiuni de Florii 2026: Se vor opri ploile? Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Cum va fi VREMEA în Transilvania și în celelalte regiuni de Florii 2026: Se vor opri ploile? Prognoza meteo pe...
Știrea Zilei
VIDEO | Noul transport ecologic din Aiud, recepționat: Când ar urma să intre în funcțiune autobuzele și bicicletele. Facilități pentru elevi și pensionari
Noul transport ecologic din Aiud, recepționat: Când ar urma să intre în funcțiune autobuzele și bicicletele. Facilități pentru elevi și...
VIDEO | Posibilă explicație pentru prețul ridicat al apei din Alba: „Drumul” ei începe după Cercul Polar, într-un râu din Norvegia, potrivit unui videoclip postat de APA CTTA
Posibilă explicație pentru prețul ridicat al apei din Alba: „Drumul” ei începe după Cercul Polar, într-un râu din Norvegia, potrivit...
Curier Județean
FOTO | Andra Bunea, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română
Andra Bunea, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română...
Opt elevi de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia calificați la etapa națională a Olimpiadei de Interpretare instrumentală pentru gimnaziu 2026
Opt elevi de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia calificați la etapa națională a Olimpiadei de Interpretare instrumentală...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
Drept la replică | PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale
PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale Domnul vicepreședinte Marius Hațegan, unul dintre...
Opinii Comentarii
22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile
22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile În...
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără copilărie
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără...