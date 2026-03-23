26-29 martie 2026 | Antreprenori, economiști și tineri interesați de relația dintre credință și viața profesională se întâlnesc la Mănăstirea Oașa: Un dialog despre bogăție și sărăcie

Antreprenori, economiști și tineri interesați de relația dintre credință și viața profesională se vor întâlni la Mănăstirea Oașa, în perioada 26–29 martie 2026, pentru o serie de conferințe și activități dedicate reflecției asupra modului în care valorile creștine pot orienta succesul profesional și responsabilitatea socială în România de astăzi.

Evenimentul este organizat sub egida comunităților CLARO și ARVUNA și își propune să creeze un spațiu de dialog între mediul economic și cel spiritual.

Un dialog despre bogăție și sărăcie

Punctul central al programului va fi conferința-podcast intitulată „Bogăție și sărăcie. O perspectivă creștină din România”, susținută de Sever Voinescu și moderată de jurnalistul Dan Andronic.

Sever Voinescu este redactor-șef al revistei Dilema Veche și realizator al emisiunii „Europa Christiana” la Trinitas TV. De-a lungul carierei sale a activat în avocatură și diplomație, fiind și Consul General al României la Chicago. Este cunoscut pentru analizele sale despre conservatorism și despre relația dintre teologie, cultură și viața publică.

Dan Andronic, jurnalist cu peste trei decenii de experiență în presa scrisă și televiziune, director general al publicației Evenimentul Zilei și consultant politic, va modera dialogul despre relația românilor cu prosperitatea, responsabilitatea și credința.

Între conferințe și experiența locului

Pe lângă conferințe și discuții, participanții vor lua parte la programul zilnic al mănăstirii, care include:

• Activități practice („ascultări”) – implicarea în munci gospodărești din viața comunității monahale;

• Slujbe religioase – participarea la Liturghia Darurilor Înainte Sfințite și la Denia Acatistului Maicii Domnului;

• Dialoguri cu părinții – sesiuni de întrebări și răspunsuri cu Părinții de la Oașa despre echilibrul dintre viața profesională și cea spirituală.

Evenimentul se adresează în special antreprenorilor, economiștilor, studenților și tuturor celor interesați de legătura dintre viața economică și valorile creștine.

Înscrieri și detalii

Masa și cazarea sunt asigurate gratuit de către Mănăstirea Oașa pe toată durata evenimentului.

Înscrieri se pot face accesând link-ul disponibil.

