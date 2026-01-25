Actualitate

26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 minute

în

De

26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis atenționare duminică, 25 ianuarie 2026, o avertizare cod galben de inundații, valabilă în Alba și alte județe din țară.

Sunt prognozate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE.

În intervalul 26.01.2026 ora 10:00 – 27.01.2026 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Bârzava – bazin amonte S.H. Moniom, Caraş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Nera – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin), Jiu – bazin amonte S.H. Podari (judeţele: Hunedoara, Gorj, Dolj şi Mehedinţi), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţele: Vâlcea şi Gorj), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior, Sabar – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Băleni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Băleni – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu si inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Buzău, Covasna şi Prahova), Bistriţa (afluent al Siretului) – bazin amonte Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Suceava, Neamţ şi Harghita).

