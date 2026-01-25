26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate
26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis atenționare duminică, 25 ianuarie 2026, o avertizare cod galben de inundații, valabilă în Alba și alte județe din țară.
Sunt prognozate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE.
În intervalul 26.01.2026 ora 10:00 – 27.01.2026 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Bârzava – bazin amonte S.H. Moniom, Caraş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Nera – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin), Jiu – bazin amonte S.H. Podari (judeţele: Hunedoara, Gorj, Dolj şi Mehedinţi), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţele: Vâlcea şi Gorj), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior, Sabar – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Băleni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Băleni – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu si inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Buzău, Covasna şi Prahova), Bistriţa (afluent al Siretului) – bazin amonte Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Suceava, Neamţ şi Harghita).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Zile libere 2026: Când va fi următoarea mini-vacanţă și câte vor avea românii în total anul acesta
Zile libere 2026: Când va fi următoarea mini-vacanţă și câte vor avea românii în total anul acesta În anul 2026, românii vor avea un număr semnificativ de zile libere legale, prin care pot fi planificate mai multe perioade de „mini-vacanţă”. Conform datelor oficiale, în 2026 vor fi 17 sărbători legale, dintre care 12 pică în […]
Voucherele pentru energie, aplicate și la gaz din 2026: 50 de lei pentru factura la curent, 100 de lei pentru gaze, ajutoarele pentru consumatorii vulnerabili, anunțate de ministrul Energiei
Voucherele pentru energie, aplicate și la gaz din 2026: 50 de lei pentru factura la curent, 100 de lei pentru gaze, ajutoarele pentru consumatorii vulnerabili, anunțate de ministrul Energiei Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat sâmbătă, 24 ianuarie 2026, într-un interviu difuzat de Antena 3 CNN, că în cazul prețului la energia electrică, pentru consumatorul […]
VIDEO | Imagini SPECTACULOASE de pe șantierul subteran al autostrăzii A1 Lugoj – Deva: Secţiunea Margina – Holdea a depășit stadiul de 50%
Imagini SPECTACULOASE de pe șantierul subteran al autostrăzii A1 Lugoj – Deva: Secţiunea Margina – Holdea a depășit stadiul de 50% Lucrările de pe secţiunea Margina – Holdea a autostrăzii Lugoj – Deva (A1) a atins un stadiu fizic de 52%, asocierea de constructori intenţionând să finalizeze lucrările în 2026, a anunţat recent directorul general […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate
26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate Institutul Național de...
Zile libere 2026: Când va fi următoarea mini-vacanţă și câte vor avea românii în total anul acesta
Zile libere 2026: Când va fi următoarea mini-vacanţă și câte vor avea românii în total anul acesta În anul 2026,...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
FOTO | Paul Tomiță, ardeleanul „neaoș” de la Pianu care a promovat golful în România comunistă: Povestea profesorului de golf care a înființat primul club și teren de golf din țară
FOTO | Paul Tomiță, ardeleanul „neaoș” de la Pianu care a promovat golful în România comunistă: Povestea profesorului de golf...
Curier Județean
Șoferi din Ighiu și Cugir, prinși băuți la volan de polițiști: Ce alcoolemie aveau conducătorii auto
Șoferi din Ighiu și Cugir, prinși băuți la volan de polițiști: Ce alcoolemie aveau conducătorii auto Doi șoferi, din Ighiu...
SCANDAL la Albac: Bărbat de 44 de ani, REȚINUT după ce și-a amenințat cumnatul și i-a spart ușa și un geam al casei
SCANDAL la Albac: Bărbat de 44 de ani, REȚINUT după ce și-a amenințat cumnatul și i-a spart ușa și un...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
25 ianuarie: Sunt sărbătoriți Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului
25 ianuarie: Sunt sărbătoriți Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului Rugăciunea la Grigorie Teologul este una dintre...
25 ianuarie – Ziua Internațională a Persoanelor Rebele: Trezește rebelul din tine!
25 ianuarie – Ziua Internațională a Persoanelor Rebele: Trezește rebelul din tine! Data de 25 ianuarie marchează Ziua Internațională a...