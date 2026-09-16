25 septembrie 2026 | Noaptea Cercetătorilor Europeni la Palatul Principilor Transilvaniei: Cinci ateliere îi invită pe cei mici să devină cercetători ai trecutului
25 septembrie 2026 | Noaptea Cercetătorilor Europeni la Palatul Principilor Transilvaniei: Cinci ateliere îi invită pe cei mici să devină cercetători ai trecutului
Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei organizează vineri, 25 septembrie 2026, între orele 17.00 și 20.00, evenimentul „Micii cercetători ai trecutului”, desfășurat în cadrul Nopții Cercetătorilor Europeni. Activitățile vor avea loc în curtea Palatului Principilor Transilvaniei, iar intrarea este liberă.
Evenimentul propune publicului, în special copiilor și familiilor, o întâlnire cu istoria și cu metodele prin care trecutul este cercetat și reconstituit. Arheologia, osteologia, ceramica, documentele vechi, scrisul și tiparul vor putea fi descoperite prin explicații, demonstrații, joc și activități practice, alături de specialiști.
În cadrul activității „Dosarele istoriei”, cei mici vor afla ce presupune cercetarea arheologică, care sunt etapele și metodele acesteia și cum poate fi descifrat un sit arheologic. Imagini, planșe și fișe de lucru vor ilustra modul în care lucrează arheologii pe un șantier.
„Limbajul secret al oaselor” deschide o incursiune în osteologia umană și animală. Cu ajutorul imaginilor, fișelor și al exercițiilor practice, copiii vor descoperi ce informații pot oferi oasele și care este rolul studierii acestora în înțelegerea trecutului.
La „Laboratorul de ceramică”, provocarea este reconstituirea unui vas pornind de la fragmente. Cei prezenți vor afla cum sunt întregite și restaurate obiectele ceramice păstrate sau descoperite sub formă de fragmente și vor putea încerca, la rândul lor, reconstituirea unui vas.
Activitatea „Lutul prinde viață” este dedicată uneia dintre cele mai vechi materii prime folosite de om. Copiii vor modela obiecte din lut, pornind de la modele inspirate din trecut sau dând frâu liber creativității, și vor descoperi diferențele dintre ceramica modelată cu mâna și cea realizată la roată.
Atelierul „De la pana de gâscă la Gutenberg” urmărește istoria scrisului, a hârtiei și a tiparului. De la realizarea manuală a hârtiei și scrierea cu pană de gâscă și cerneală, experiența continuă cu descoperirea tiparului cu litere mobile și a schimbărilor pe care invenția lui Johannes Gutenberg le-a adus în răspândirea informației. La final, copiii își vor putea realiza propria tipăritură la o tiparniță cu litere mobile, reconstruită după un model din epoca lui Gutenberg.
,,Micii cercetători ai trecutului” aduce istoria mai aproape de public, oferind celor mici ocazia de a descoperi, prin activități practice, cum lucrează specialiștii pentru a cerceta și înțelege trecutul.
Evenimentul are loc vineri, 25 septembrie 2026, între orele 17.00 și 20.00, în curtea Palatului Principilor Transilvaniei. Intrarea este liberă.
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