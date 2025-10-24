25 octombrie 2025 | Ziua Armatei Române sărbătorită la Alba Iulia. Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori și moment de reculegere. PROGRAMUL complet
Ziua Armatei Române sărbătorită la Alba Iulia. Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori și moment de reculegere. PROGRAMUL complet
Ziua Armatei Române se sărbătorește în fiecare an în România pe data de 25 octombrie. Prefectura Alba a anunțat, cu această ocazie, programul activităților care urmează să aibă loc, începând cu ora 10:00, la Cimitirul Eroilor Alba Iulia.
Printre activități se numără și: oficierea serviciului religios, depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori sau defilarea Gărzii de Onoare.
Programul activităţilor:
09.40 – 09.55 Primirea invitaților;
09.55 – 10.00 Prezentarea onorului, salutul Drapelului de Luptă și ocuparea locului în dispozitiv;
10.00 – 10.05 Intonarea Imnului Național al României;
10.05 – 10.15 Oficierea serviciului religios;
10.15 – 10.25 Evidențierea momentelor semnificative ale existenței Armatei Române;
10.25 – 10.40 Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori;
Păstrarea unui moment de reculegere;
10.40 – 10.45 Constituirea dispozitivului pentru defilare;
10.45 – 10.50 Defilarea Gărzii de Onoare.
