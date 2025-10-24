25 octombrie 2025 | Ziua Armatei, marcată, ca în fiecare an, la Sebeș: Depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor și monumentele eroilor

Ziua Armatei, marcată, ca în fiecare an, la Sebeș: Depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor și monumentele eroilor

Ca în fiecare an, Municipiul Sebeș se pregătește să omagieze, într-un cadru solemn, eroii care și-au dat viața pe diferitele câmpuri de bătălie pentru apărarea țării, precum și reprezentanții uneia dintre cele mai importante instituții ale statului: Armata Română.

Ceremoniile vor avea loc în prezența primarului municipiului Sebeș, Dorin Nistor, și a reprezentanților unităților militare care activează pe raza municipiului.

Vor avea loc depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor din Sebeș – ora 10.00, la Monumentul Eroilor din incinta Bisericii Ortodoxe din Petrești – ora 11.00, la monumentele eroilor din Răhău și Lancrăm, la cimitirele catolic și evanghelic din Sebeș.

Începând cu anul 1959, ziua de 25 octombrie marchează Ziua Armatei Române, pentru a aminti că în toamna anului 1944, soldații români eliberau orașul Carei de sub ocupația horthystă, restabilind vechea linie de frontieră a României consfințită prin tratatele de pace de la sfârșitul Primului Război Mondial.

