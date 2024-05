25 mai 2024 | Midway by Arrogant, la Cluj-Napoca, pe BT ARENA. Danny Avila și Tujamo împreună cu Rivo, în premiera evenimentului

Premiera evenimentului Midway la Cluj Napoca are loc pe 25 mai 2024. În dinamicul Cluj, o nouă idee menită să îmbogățească peisajul evenimentelor existente, răspunde dorinței celor în căutare de festivaluri periodice. Midway by Arrogant este un concept pentru cei determinați să trăiască această experiență de mai multe ori pe an.

Arrogant Events are o experiență solidă în domeniul organizării de evenimente, având la bază o istorie de succes și un angajament constant pentru calitate. Sub cerul nopții, Midway deschide un portal în timp și permite fiecărui participant să trăiască intens fiecare secundă, transformând clipa într-o trăire memorabilă.

Este o invitație adresată tuturor celor care sunt gata să navigheze prin imaginație și să prețuiască prezentul într-un spațiu unde realitatea devine fantezie.

Midway transcende granițele unui simplu eveniment, propunându-se a fi o veritabilă călătorie temporală, unde fiecare moment este transformat într-o experiență de neuitat. Participanții sunt invitați să se abandoneze imaginației, să prețuiască prezentul într-un spațiu unde realitatea se contopește cu fantezia.

Am ales pentru acest eveniment doi mari artiști de muzică electronică de pe scenele mainstage ale marilor festivaluri Danny Avila și Tujamo împreună cu Rivo, o explozie în muzica afro house împreună cu alți artiști români.

Inițiativa a venit din dorința de a aduce un nou concept fresh diferit.

“Midway este răspunsul la dorința celor în căutare de festivaluri de calitate, desfășurate periodic. Este un concept destinat celor care doresc să trăiască această experiență de mai multe ori pe an“, spune Ionuț Poptelecan, unul dintre organizatorii evenimentului.

Festivalul va oferi o zonă dedicată influencerilor români de renume, creând oportunități de interacțiune directă între aceștia și public.

Detalii bilete:

Acces General: 90 lei

Bilete VIP: 180 lei

Biletele sunt disponibile online pe platformele Entertix și Extasy App.

Pentru mai multe informații, vă invităm să vizitați www.midwayfestival.com.

