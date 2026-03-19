Sport

25 de cluburi din Alba, în procesul de clasificare a centrului de copii și juniori | Condiții obligatorii pentru a participa în SuperLiga Alba

Dan HENEGAR

Publicat

acum 28 de minute

în

De

25 de cluburi din Alba, în procesul de clasificare a centrului de copii și juniori | Condiții obligatorii pentru a participa în SuperLiga Alba, termen de depunere a documentele 23 martie

25 de cluburi din Alba au depus cereri de clasificare a centrului de copii și juniori, acestea având termen până în 23 martie să depună documentația. Pentru a partiicpa în SuperLiga Alba, în ediția 2026/2027, este obligatorie o clasificare de nivel minim bronz.

Citește și: Pe hârtie, Hidro Mecanica Șugag – Stăruința Zagon, barajul pentru Liga 3 | Se așteaptă decizia FRF, echipa din Covasna neîndeplinind condițiile de certificare

Pe listă se regăsesc CIL Blaj, CS Universitar Alba Iulia, Metalurgistul Cugir ( toate Liga 3), Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Viitorul Sîntimbru, Industria Galda, Performanță și educație prin sport Ighiu 2004, Sportul Câmpeni, AFC Micești, Inter Unirea, CS Ocna Mureș, Fortuna Lunca Mureșului, CS Zlatna, Spicul Daia Română, ACS Oiejdea (toate Superliga AJF), Recolta Crăciunel și Kinder Teiuș (Liga 4), Academia Bogdan Andone, Juniorul Aiud, Optimum GT Sport Alba Iulia, Olimpia Aiud, CSȘ Blaj, ACS Scoala de Fotbal Ioan Suciu Blaj, Star Pro Optimum Alba Iulia, Hidromecanica Șugag 1984 (exclusiv copii și juniori).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Enso Dojo Alba Iulia, rezultate excelente la Buzău Open | Patru perechi de competitori părinte-copii!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 12 minute

în

19 martie 2026

De

Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, rezultate excelente la Buzău Open | Patru perechi de competitori părinte-copii! Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia a obținut rezultate excelente la Buzou Open 2026, o competiție care a adunat 435 de sportivi de la 27 cluburi din țară și străinătate. Citește și: Reprezentații Enso Dojo Alba Iulia, rezultate de apreciat […]

Citește mai mult

Sport

Vineri, Metalurgistul Cugir – Viitorul Arad, bătălie pentru accederea în play-off | CIL Blaj și CSU Alba Iulia, dispute interne, cu implicații în subsol

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

19 martie 2026

De

Vineri, Metalurgistul Cugir – Viitorul Arad, bătălie pentru accederea în play-off | CIL Blaj și CSU Alba Iulia, dispute interne, cu implicații în subsolul Seriei 7 din Liga 3 Penultima rundă a sezonului regular din Seria 7 a eșalonului terț propune, pe lângă marele meci Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, dispute complicate și […]

Citește mai mult

Sport

Derby-ul Seriei 7 din Liga 3, pe „Electrica” Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, confruntare pentru Liga 2! „Alb-negrii” nu au voie să piardă!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

19 martie 2026

De

Derby-ul Seriei 7 din Liga 3, pe „Electrica” Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, confruntare pentru Liga 2! „Alb-negrii” nu au voie să piardă! Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, confruntare contând pentru penultima rundă a sezonului regular din Seria 7 a Ligii 3, sâmbătă, 21 martie, la ora 15.00, pe „Electrica”, reprezintă […]

Citește mai mult