25 de cluburi din Alba, în procesul de clasificare a centrului de copii și juniori | Condiții obligatorii pentru a participa în SuperLiga Alba, termen de depunere a documentele 23 martie

25 de cluburi din Alba au depus cereri de clasificare a centrului de copii și juniori, acestea având termen până în 23 martie să depună documentația. Pentru a partiicpa în SuperLiga Alba, în ediția 2026/2027, este obligatorie o clasificare de nivel minim bronz.

Pe listă se regăsesc CIL Blaj, CS Universitar Alba Iulia, Metalurgistul Cugir ( toate Liga 3), Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Viitorul Sîntimbru, Industria Galda, Performanță și educație prin sport Ighiu 2004, Sportul Câmpeni, AFC Micești, Inter Unirea, CS Ocna Mureș, Fortuna Lunca Mureșului, CS Zlatna, Spicul Daia Română, ACS Oiejdea (toate Superliga AJF), Recolta Crăciunel și Kinder Teiuș (Liga 4), Academia Bogdan Andone, Juniorul Aiud, Optimum GT Sport Alba Iulia, Olimpia Aiud, CSȘ Blaj, ACS Scoala de Fotbal Ioan Suciu Blaj, Star Pro Optimum Alba Iulia, Hidromecanica Șugag 1984 (exclusiv copii și juniori).

