25-26 septembrie: O nouă acțiune de prevenție privind bolile pulmonare și cardiovasculare, la Cugir

Miercuri si joi, 25 și 26 septembrie, a.c, intre orele 10.00 – 17.00, Farmaciile ,,Farmex” și ,,Speranța” Farm din Cugir, membre a grupului international al farmaciilor independente ,,Alphega”, s-au alaturat pentru o noua campanie de sanatate in beneficiul cetatenilor din Cugir.

Astfel, miercuri, in parcarea de la STORM (bluevardul Alexandru Sahia) si joi in fata ARENA Cugir, cetatenii orasului si vizitatorii vor primi consiliere de specialitate personalizata si servicii performante gratuite de masurare a varstei arteriale si a capacitatii pulmonare. In plus in perioada 25 septembrie – 25 octombrie, aparatele vor fi zilnic in Farmaciile ,,Farmex” (str. Alexandru Sahia nr.6 si Victoriei nr.21), respectiv ,,Speranta Farma” (str. Alexandru Sahia nr.15), pentru testari gratuite.

,,Pentru mine nu exista un lucru mai nobil si mai frumos decat ajutorarea oamenilor. In fiecare zi, la fiecare pas ma gandesc cum pot ajuta, cum pot aduce valoare in jurul meu. Sanatatea este cel mai de pret bun pe care un om il poate avea. Un drept care nu este negociabil iar lupta mea este ca farmacia sa ramana farmacie, un loc unde esti consiliat la cele mai inalte standarde si iti este oferita cea mai buna solutie in functie de problema cu care mergi, nu o solutie ce tine de marja comerciala, bonificatii sau alte ratiuni strict economice.

Aceste actiuni sunt normale pentru o farmacie careia îi pasa de comunitate si de pacientul care ii trece pragul iar alaturi de partenerul nostru ”Alphega” vom demara in continuare astfel de evenimente gratuite pentru comunitate, evenimente menite sa creasca gradul de sanatate si educatie in orasul Cugir”, ne-a spus farmacist managerul Farmaciilor ,,Farmex”, Bogdan Petric initiatorul acestui proiect in orasul Cugir si un luptator activ in dezvoltarea sanatatii si a educatiei la nivelul comunitatii.

(C.P.)