25-26 februarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN de vremea rea în Alba și în alte județe din țară. Strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș până joi dimineața
Meteorologii ANM au emis noi avertizări meteo de vremea rea pentru perioada 25 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00. Se vor semnala precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.
Până în dimineața zilei de joi (26 februarie) temporar vor fi precipitații îndeosebi în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. La munte și în Maramureș va ninge, în Transilvania și Moldova vor predomina ninsorile, iar în Dobrogea și Muntenia seara și la începutul nopții vor fi precipitații mixte, apoi va ninge. Izolat se va forma polei sau ghețuș.
În Carpații Meridionali și de Curbură, local cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și se va depune strat nou de zăpadă, neuniform cu grosimi în medie de 10…15 cm.
Vântul va avea intensificări la munte cu viteze de 70…85 km/h, iar pe creste va sufla tare cu peste 85…90 km/h, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea semnificativ. Temporar intensificări ale vântului vor fi și în estul, sud-vestul și local în centrul țării cu viteze în general de 45…55 km/h.
COD GALBEN 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00
În Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m.
COD PORTOCALIU 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00
La altitudini în general de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m.
COD GALBEN 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00
În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei, cu viteze de 50…70 km/h.
