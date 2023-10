23 octombrie | Ministrul Marcel Boloș, vizită de lucru în județul Alba: Va fi prezent la cariera Roșia Poieni, CupruMin și IPEC Alba Iulia

Beniamin Todosiu (deputat USR): Coaliția PNL – PSD subjugă mediul privat din România, cu sprijinul Curții Constituționale

PNL și PSD subjugă mediul privat din România cu sprijinul direct al Curții Constituționale, care a decis să declare constituțională așa-zisa reformă fiscală a Guvernului. CCR girează astfel o lovitură asupra întregii economii și permite creșterea taxelor pentru români, în timp ce pensiile speciale rămân neatinse. De fapt, totul este un atac la veniturile oamenilor care muncesc cinstit, iar unicul scop este de a obține bani pentru a finanța clientela de partid, pensiile speciale și șpăgile baronilor PNL – PSD.

Deficitul bugetar pe care îl invocă premierul Marcel Ciolacu este de fapt generat de cheltuirea nesăbuită a banilor publici de către actualii guvernanți de la PNL și PSD. România putea atrage, doar anul acesta, 27,5 miliarde de euro bani din Planul Național de Redresare și Reziliență, dacă actuala coaliție de guvernare elimina pensiile speciale și îndeplinea jaloane din PNRR întârziate sau blocate. De asemenea, la bugetul de stat puteau fi bani care să acopere deficitul, dacă ANAF își făcea treaba și identifica băieții deștepți care evită taxele și își mută banii în paradisuri fiscale. În schimb, PNL și PSD au preferat să pună jugul pe mediul privat românesc și să bage încă o dată mâna adânc în buzunarele tuturor celor care plătesc taxe și impozite în această țară lucrând corect și cinstit.

Creșterile de taxe vor fi simțite de întreg mediul privat din România, dar și de cetățenii simpli deoarece taxele mărite vor genera în cascadă și creșteri de prețuri la bunuri și servicii.

Lista principalelor taxe care vor crește prin „reforma fiscală”:

– 3 % – impozit pe venit la IMM-urile care au venituri de peste 60.000 Euro (creste de 3 ori impozitul pe venit);

– 10 % – impozitare pe veniturile din salariile angajaților din construcții, agricultură și industria alimentară (se introduce plata CASS);

– 10 % – impozitarea bonurilor de masa (se introduce plata CASS);

– 70 % – impozit pe veniturile nejustificate (încă e neclară situația nunților, botezurilor sau banii trimiși de românii din diaspora acasă);

– 9 % TVA pe locuințe, alimentelor BIO, panouri foto-voltaice (creștere de la 5 %);

– 19 % TVA pentru sălile de fitness, de evenimente sportive, bâlciuri, parcuri de distracții, alimentele cu conținut de zahăr, bere fără alcool, etc;

– Creste acciza pe zahăr;

– Apare taxa pe „bogăție” adică dacă ai proprietăți imobiliare cu valoare mai mare de 500.000 euro sau mașini mai scumpe de 75.000 euro;

– Apare taxa de 1% pe companiile mari care se va reflecta direct în prețul către consumatori de produse și servicii;

– Apare taxa de 2% la bănci care va ajunge, sub o forma sau alta tot în cârcă cetățenilor de rând ( practic taxa se va regăsi în comisioane mai mari la tranzacții, rata dobânzii mai mare, etc).

– Crește plafonul pentru plata CASS la PFA-uri pană la nivelul de 60 salarii (practic este moartea activității de PFA în România).

Toate aceste măsuri vor duce automat la creșteri de prețuri la toate tipurile de bunuri și servicii, care vor fi decontate tot de românii simpli. În tot acest timp, PNL a uitat de orice urmă de liberalism și a ajuns o simplă unealtă de vot a PSD-ului în Parlament.

Decizia Curții Constituționale a României de a respinge sesizarea USR și de a declara constituțională „reforma fiscală” a Guvernului PNL-PSD este dovada clară că s-a reușit politizarea inclusiv a CCR, acest ultim apărător al democrației și drepturilor cetățenilor. Marian Enache, președintele CCR și fost parlamentar PSD, a propus respingerea sesizării noastre, iar ceilalți judecători l-au urmat. România a ajuns deja pe marginea prăpastiei socio-economice, iar de aici, din cauza noilor măsuri fiscale, va merge doar în declin, spre falimentul economic.