23-27 martie 2026 | Curs certificat dedicat ghidajului interpretativ al patrimoniului, la Roșia Montană: „5 zile de creativitate”

Curs certificat dedicat ghidajului interpretativ al patrimoniului, la Roșia Montană: „5 zile de creativitate”

La Roșia Montană se va desfășura, în perioada 23-27 martie 2026, un curs certificat dedicat ghidajului interpretativ al patrimoniului.

Cursul dedicat ghidajului interpretativ pentru patrimoniu este organizat de Institutul Național al Patrimoniului, în parteneriat cu Biroului Regional UNESCO pentru Știință și Cultură, cu sprijinul partenerilor locali: Asociația Roșia Montană în Patrimoniul Mondial și Asociația Peisajul Cultural Roșia Montană.

Cursul oferă cadrul prin care ghidul devine un povestitor și un educator pentru patrimoniu, nu doar prezentator al unor informații. El oferă context, sens și inspirație, pentru a contribui la înțelegerea aprofundată a valorilor culturale.

Institutul Național al Patrimoniului a devenit în anul 2024 partener în 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑢𝑙-𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑝𝑒 𝑏𝑎𝑧𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑈𝑁𝐸𝑆𝐶𝑂 – 𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒𝑠, derulat de Interpret Europe cu sprijinul Biroului Regional UNESCO pentru Știință și Cultură.

Participanții la curs vor învăța:

– Formularea ideilor și informațiilor științifice în mod captivant într-un tur ghidat;

– Tehnici de interacțiune și comunicare cu diferite tipuri de public;

– Adaptarea experienței la nevoile vizitatorilor și îmbunătățirea satisfacției acestora.

„Interpretarea patrimoniului este modul în care dăm înțeles experiențelor de vizitare – fie că e vorba de clădiri istorice sau peisaje culturale. Înțelesuri care nu se opresc la date sau fapte, ci transmit mai departe valori culturale, emoții și semnificații personale”, au explicat reprezentanții Institutului Național al Patrimoniului.

