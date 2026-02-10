23–27 februarie 2026 | „Vacanță la Palat – Exploratorii istoriei”. Tabăra de zi pentru elevi organizată de Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei. Activități pregătite

„Vacanță la Palat – Exploratorii istoriei”. Tabăra de zi pentru elevi organizată de Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei. Activități pregătite

În perioada 23–27 februarie 2026, Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei organizează tabăra de zi „Vacanță la Palat – Exploratorii istoriei”. Astfel, în vacanța ce urmează, le propunem părinților elevilor din ciclul primar un program educativ și recreativ dedicat copiilor, conceput ca o experiență de explorare a istoriei prin joc, dialog și activități creative.

Ce au pregătit organizatorii

Un program echilibrat, alcătuit din ateliere tematice, activități creative și recreative, desfășurate preponderent în spațiile Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei, precum și în Spațiul Muzeal Principia.

În fiecare zi, micii exploratori vor participa și la o excursie în afara muzeului, către locuri speciale din apropiere, menite să-i inspire și să le stârnească curiozitatea – fie că e vorba de incursiuni în universul altor muzee, experiențe în natură, descoperirea vieții de la fermă, activități sportive, ori o relaxare la film. Finalul taberei va fi marcat de o petrecere tematică cu surprize!

Perioadă: 23 – 27 februarie 2026

Program zilnic: 08:00 – 16:00

Mese: două gustări zilnice incluse + prânz (catering)

Program extins disponibil: preluare de la ora 07:30 și predare până la 16:30

Număr limitat de locuri!

Înscrieri și informații suplimentare: 0371.337.148 sau direct la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, Alba Iulia. Descrierea completă a atelierelor, programul zilnic și alte detalii organizatorice sunt disponibile pe site-ul Palatului Principilor Transilvaniei, se arată într-un comunicat de presă.

