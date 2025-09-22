22 septembrie – 4 octombrie 2025 | Expoziția „Marcel Iureș – Atitudini” la Sala Unirii din Alba Iulia: Un eveniment de excepție, în cadrul Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru”
22 septembrie – 4 octombrie 2025 | Expoziția „Marcel Iureș – Atitudini” la Sala Unirii din Alba Iulia: Un eveniment de excepție, în cadrul Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru”
Între 22 și 28 septembrie 2025, Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia devine gazda Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru”, un proiect al UNITER, realizat în parteneriat cu Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba, cu sprijinul Ministerului Culturii.
Unul dintre punctele de atracție ale programului cultural este Expoziția „Marcel Iureș – Atitudini” (22 septembrie – 4 octombrie 2025, program marți-duminică: 10.00-17.00), găzduită de Muzeul Național al Unirii, Sala Unirii – aripa de nord. Expoziția este un omagiu vizual dedicat unuia dintre cei mai carismatici și profunzi actori ai scenei românești.
O producție de referință a Festivalului Național de Teatru 2016, expoziția aduce în fața publicului imagini-document ce surprind traseul artistic al lui Marcel Iureș – de la primele roluri, până la momentele de avangardă care au redefinit arta spectacolului în România.
Vernisajul are loc luni, 22 septembrie, ora 17.00. Intrarea este liberă.
Curatorul expoziției realizate de Marina Constantinescu (critic de teatru, scriitor, realizator TV) este Irina Tapalagă (artist plastic – muzeograf).
„O expoziţie de fotografie – document dedicată actorului Marcel Iureş, în armonie cu personalitatea acestui mare artist. «Libertate» şi «curaj» sunt două dintre trăsăturile care-l definesc. Libertatea de expresie şi curajul de a depăşi cutuma. Modern încă de la primele roluri, visător, dar şi teluric, a creat de multe ori în cariera lui şi în fenomenul teatral românesc momente de avangardă care l-au redefinit pe el însuşi, dar şi mişcarea artei spectacolului. Imagini document din roluri-cheie trasează drumul actorului de la debut până astăzi.”, a subliniat curatorul Irina Tapalagă esența acestui demers.
Eminentul om de teatru George Banu îl descria astfel: „Marcel Iureş este un actor nesupus. Nu actor revoltat, ci nesupus. Actor care, pe scenă, se înscrie într-un proiect regizoral, dar care nu devine sclavul acelui proiect. Această demnitate a actorului am regăsit-o la Marcel în roluri extrem de diverse“.
Într-un interviu acordat la Festivalul Național de Teatru 2016, Marcel Iureș dezvăluia taina meseriei sale: „Cum să vă spun, domnule, așa ceva? Păi, eu știu? E un mister și pentru mine. Meseria asta e misterioasă mereu și pentru mine. Încă e.”
Astfel, Expoziția „Marcel Iureș – Atitudini” nu este doar o serie de fotografii, ci o călătorie vizuală în inima teatrului românesc contemporan și în universul unui actor care a transformat scena într-un spațiu al libertății, al curajului și al misterului.
Organizatori: Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România, Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia și Consiliul Județean Alba
Proiect cultural finanțat de: Ministerul Culturii
Partener: Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia
Sponsor: Julius Meinl
Partener cultural: Radio RFI România
Partener media: Ziarul Metropolis, Happ.ro, Revista Teatrul Azi, LiterNet, Radio România Cultural, Bookhub, Zile și Nopți
Partener monitorizare: mediaTRUST
Partener de mobilitate: BLUE
